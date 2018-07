Atlético-GO derrota o CRB, mas continua na zona de rebaixamento da Série B

Esta é a segunda vitória seguida do Atlético, que já havia batido o Bragantino na "estreia" de Gilberto Pereira, também por 1 a 0. Mesmo assim, o time goiano continua na zona de rebaixamento, em 17.º lugar, com 15 pontos. Do outro lado, o CRB perdeu a chance de abrir vantagem sobre um concorrente direto e estacionou nos 18 pontos, na 14.ª colocação.

Os dois times protagonizaram um primeiro bastante equilibrado, mas concentrado no meio de campo e com poucas chances de perigo. Os donos da casa assustaram através das bolas alçadas na área, enquanto que o time alagoano criou a melhor oportunidade com Zé Carlos.

O Atlético voltou mais ligado do intervalo e, depois de assustar com Júnior Viçosa e Jorginho, abriu o placar aos 16 minutos através de Juninho, que havia acabado de entrar no lugar de Willie. O atacante aproveitou chute cruzado de Jorginho e, dentro da pequena área, completou para o gol.

O CRB sentiu o gol e não conseguiu oferecer perigo ao goleiro Márcio. Estava programado para segurar o 0 a 0. Não deu.

Os dois times voltam a campo no sábado, pela 16.ª rodada. O Atlético recebe o Sampaio Corrêa, às 16h30, novamente no estádio Serra Dourada, em Goiânia. No mesmo horário, o CRB vai até Curitiba para enfrentar o Paraná.

FICHA TÉCNICA

ATLÉTICO-GO 1 x 0 CRB

ATLÉTICO-GO - Márcio; Éder Sciola (Anderson Pedra), Marllon, Rafael e Eron; Feijão, Pedro Bambu e Jorginho; Willie (Juninho), Arthur (Geraldo) e Júnior Viçosa. Técnico: Gilberto Pereira.

CRB - Juliano; Marcos, Audálio, Gabriel e Pery; Olívio, Josa (Glaydson), Leandro Brasília e Cañete (Maxwell); Ricardinho (Gerson Magrão) e Zé Carlos. Técnico: Mazola Júnior.

GOL - Juninho, aos 16 minutos do segundo tempo.

CARTÕES AMARELOS - Marllon e Eder Sciola (Atlético-GO); Glayson (CRB).

ÁRBITRO - João Batista de Arruda (RJ).

RENDA - R$ 21.720,00.

PÚBLICO - 1.070 pagantes.

LOCAL - Estádio Serra Dourada, em Goiânia (GO).