Atlético-GO derrota o Paraná e festeja 5ª vitória em 6 jogos

O Atlético Goianiense manteve a ascensão na Série B do Campeonato Brasileiro. Nesta sexta-feira, o time goiano derrotou o Paraná por 2 a 1, no estádio Serra Dourada, em Goiânia, na sequência da 16.ª rodada, e conquistou a quinta vitória em seis jogos. Os goianos subiram para o sétimo lugar, com 25 pontos, e entraram na disputa pelo acesso.

Do outro lado, o Paraná manteve a 16.ª posição, com 16 pontos, e pode voltar à zona de rebaixamento em caso de resultado positivo de Oeste diante do lanterna Vila Nova, em Itápolis (SP), neste sábado.

Em boa fase, o Atlético começou em cima do adversário e criou duas boas chances de marcar com o atacante Junior Viçosa. Na primeira, o atacante tentou pegar a defesa do adversário desprevenida, mas o goleiro Marcos conseguiu fazer a defesa. Em seguida, ele pegou embaixo da bola e errou o alvo. Apesar de sofrer pressão, o Paraná investiu no campo de ataque e levou perigo em cobrança de falta de Tiago Alves, que Márcio defendeu no ângulo.

Na terceira oportunidade que teve durante o jogo, porém, Junior Viçosa não desperdiçou e abriu o placar. Aos 34 minutos, ele aproveitou cruzamento de Jonas pelo lado direito, dominou e finalizou no canto do goleiro Marcos.

Logo na volta do intervalo, o Atlético perdeu chance clara com Júnior Viçosa dentro da pequena área. O Paraná aproveitou as chances desperdiçadas para empatar aos 11 minutos. Após cruzamento da esquerda, o goleiro Roberto errou na hora de fazer o corte e Tiago Alves apareceu na segunda trave para concluir.

O Atlético encontrou mais dificuldades no segundo tempo para criar, pois o Paraná adiantou a marcação. Mesmo assim, o time goiano conseguiu passar novamente na frente do marcador em chute de fora da área de Vitor Oliveira. Ele aproveitou sobra da defesa e bateu firme, cruzado, sem chances de defesa, aos 25 minutos. No final, o time goiano segurou a pressão do adversário e confirmou a vitória.

Os dois times voltam a campo nesta terça, quando haverá a 17.ª rodada completa. O Atlético encara o Bragantino, às 21h50, no interior de São Paulo, enquanto que o Paraná recebe o Icasa, em Curitiba.

FICHA TÉCNICA

ATLÉTICO-GO 2 x 1 PARANÁ

ATLÉTICO-GO - Márcio (Roberto); Jonas, Adriano Alves, Lino e Vitor Oliveira; Marcus Winícius, Pedro Bambu, Luciano Sorriso (Wagner Carioca) e Jorginho; André Luis (Josimar) e Júnior Viçosa. Técnico: Hélio dos Anjos.

PARANÁ - Marcos; Chiquinho, Gustavo, Alisson e Breno; Lucas Otávio, Marcos Serrato (Edson Sitta), Ricardinho (Adaílton) e Lúcio Flávio; Tiago Alves (Henrique Santos) e Arthur. Técnico: Claudinei Oliveira.

GOLS - Júnior Viçosa, aos 34 minutos do primeiro tempo; Tiago Alves, aos 11, e Vitor Oliveira, aos 25 minutos do segundo tempo.

CARTÃO AMARELO - Chiquinho (Paraná).

ÁRBITRO - Marielson Alves Silva (BA).

RENDA - R$ 19.950,00.

PÚBLICO - 1.919 pagantes.

LOCAL - Estádio Serra Dourada, em Goiânia (GO).