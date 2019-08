Atlético-GO derrota Oeste e fica a três pontos do líder Bragantino

O Atlético-GO não quis saber em deixar o Bragantino abrir grande vantagem na liderança da Série B do Campeonato Brasileiro. Na noite desta terça-feira, o time goiano diminuiu essa diferença para três pontos ao derrotar o Oeste por 2 a 0, em partida realizada no estádio Antônio Accioly, em Goiânia, pela 16ª rodada.

Com o resultado, o Atlético chegou aos 28 pontos, contra 31 do Bragantino. O placar acabou ampliando a situação difícil vivida pelo Oeste, que já não vence há quatro jogos e ocupa a 14ª posição, com 18.

O Oeste não esperou o Atlético tomar a iniciativa do jogo e foi criando a primeira chance de gol logo aos três minutos. Em cruzamento de Elvis, Fábio cabeceou rente à trave. O castigo, no entanto, veio na sequência. Aos 13, após bela trama de ataque, Matheus chutou para defesa de Luis Carlos. No rebote, Mike só empurrou.

O gol abriu ainda mais espaço para o Atlético jogar. O time goiano envolveu o Oeste e acabou ampliando aos 29 minutos. André Luis recebeu dentro da área e rolou para Pedro Bambu. O volante apareceu como elemento surpresa e chutou. A bola desviou em Kanu e acabou enganando o goleiro Luis Carlos.

Sem força, o Oeste não conseguiu reagir e viu o Atlético administrar a vantagem e voltar ainda melhor para o segundo tempo. Em cinco minutos, o time da casa desperdiçou duas chances claras de gol. Em uma delas, Pedro Bambu cruzou na cabeça de Rodrigo Rodrigues, que tirou tinta da trave.

A equipe de Barueri tentou responder em cabeçada de Thiago Nunes, que passou muito perto do gol. O susto não intimidou o Atlético, que voltou a ameaçar com Rodrigo Rodrigues. Luis Carlos fez grande defesa. Já André Luis desperdiçou sua oportunidade ao chutar no meio do gol.

Sem o Oeste mostrar qualquer ambição de buscar o empate, o Atlético tirou o pé e apenas administrou a vantagem para confirmar mais uma vitória na Série B.

Na próxima rodada, o Oeste enfrenta o Coritiba na segunda-feira, às 20h, na Arena Barueri, em Barueri (SP). No dia seguinte, o Atlético visita o Paraná, às 20h30, no Durival Britto, em Curitiba (PR).

FICHA TÉCNICA:

ATLÉTICO-GO 2 x 0 OESTE

ATLÉTICO-GO - Maurício Kozlinski; Reginaldo, Oliveira, Gilvan e Nicolas; André Castro, Pedro Bambu (Nathan) e Matheuzinho; André Luis (Jairinho), Mike e Rodrigo Rodrigues (Pedro Raul). Técnico: Wagner Lopes.

OESTE - Luis Carlos; Alison, Kanu, Thiago Nunes e Salomão; Thiaguinho (Léo Ceará), Bonilha e Elvis; Bruno Lopes (Roberto), Matheus Oliveira (Mazinho) e Fábio. Técnico: Renan Freitas.

GOLS - Mike, aos 13, e Kanu, contra, aos 29 minutos do primeiro tempo.

CARTÕES AMARELOS - Reginaldo (Atlético-GO); Elvis e Bruno Lopes (Oeste).

ÁRBITRO - Antônio Dib Moraes de Sousa (PI).

RENDA - R$ 33.580.00.

PÚBLICO - 2.024 pagantes.

LOCAL - Estádio Antônio Accioly, em Goiânia (GO).