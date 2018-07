Atlético-GO derruba Brasil em Pelotas e assume vice-liderança da Série B

Com 37 pontos, o Atlético fica atrás apenas do líder Vasco, com três pontos a mais e um jogo a menos. O Brasil, com 33, é o primeiro time fora do G4, mas ainda está na briga. O CRB, atual quarto colocado, tem a mesma pontuação e só fica à frente pelo número de vitória: 10 a 9. A rodada, no entanto, está apenas começando e sete jogos serão disputados na próxima sexta-feira e no sábado.

Empurrado pela torcida, o Brasil começou jogando para cima e buscando o gol de abertura do placar, mas acabou cedendo muito espaço para os contragolpes do Atlético. E foi justamente assim que o time goiano marcou aos 15 minutos. Michel cruzou rasteiro da direita e o meia Magno Cruz pegou de primeira e acertou o canto esquerdo para anotar o único gol da partida.

Em vantagem, o Atlético recuou ainda mais e deu campo para o time da casa pressionar em busca do empate. Aproveitando jogadas de bola parada e levantamentos para a área, o Brasil de Pelotas levava perigo e só não igualou o marcador na primeira etapa porque o goleiro Klever foi decisivo com importantes defesas.

A pressão do Brasil continuou durante toda a segunda etapa. Se segurando como pôde, o Atlético contou com mais intervenções de Klever em chutes de longa distância, cabeçadas à queima-roupa e até mesmo uma bicicleta de Felipe Garcia. Substituto do ídolo Márcio, que foi negociado com o rival Goiás, o goleiro foi o grande destaque da partida e garantiu a importante vitória atleticana.

Na próxima rodada, o Atlético recebe o Ceará às 20 horas da segunda-feira, dia 29, no Serra Dourada, em Goiânia (GO). E o Brasil de Pelotas visita o Bragantino às 21h30 da terça (30) no Nabi Abi Chedid, em Bragança Paulista (SP).

FICHA TÉCNICA:

BRASIL DE PELOTAS 0 x 1 ATLÉTICO-GO

BRASIL DE PELOTAS - Eduardo Martini; Weldinho, Leandro Camilo, Teco e Marlon; Washington, Leandro Leite, Diego Oliveira (Clébson) e Elias (Nathan); Felipe Garcia e Ramon (Gustavo Papa). Técnico: Rogério Zimmermann.

ATLÉTICO-GO - Klever; Matheus Ribeiro, Marllon, Lino e Romário; Michel, Pedro Bambu, Jorginho (Ricardo Silva) e Magno Cruz (Júnior Viçosa); Gilsinho e Alison (Bruno Barra). Técnico: Marcelo Cabo.

GOL - Magno Cruz, aos 15 minutos do primeiro tempo.

CARTÃO AMARELO - Marlon (Brasil de Pelotas).

ÁRBITRO - Grazianni Maciel Rocha (RJ).

RENDA E PÚBLICO - Não disponíveis.

LOCAL - Estádio Bento Freitas, em Pelotas (RS).