Atlético-GO derruba Luverdense e deixa zona da degola

Depois de conquistar cinco vitórias como mandante, o Luverdense sentiu o dissabor de perder diante de sua torcida para o Atlético-GO, por 2 a 0, neste sábado à tarde, no Estádio Passo das Emas, em Lucas do Rio Verde (MT), pela 12.ª rodada da Série B. Mesmo com o tropeço, o time do Mato Grosso continua no G4, zona de acesso, mas agora em quarto lugar, com 21 pontos. A equipe goiana saiu da zona do rebaixamento, com 13 pontos, em 13.º lugar.

Apesar do forte calor, o jogo começou movimentado com o time da casa tomando as iniciativas ofensivas. Assustou aos 19 minutos, quando Rubinho tentou encobrir o goleiro Márcio, mas a bola bateu em cima do travessão e saiu. Aos 36 minutos, Rubinho cobrou falta, mas Márcio mandou para escanteio.

Após a pressão, o time goiano, bem armado pelo técnico Hélio dos Anjos, passou a explorar bem os contra-ataques, explorando bem as laterais do campo. Assim criou duas boas chances para abrir o placar. O gol, porém, saiu somente aos 44 minutos. Na pequena área, o oportunista Júnior Viçosa aproveitou o rebote do goleiro Weverton, que largou uma cabeçada fraca de Jorginho. Foi seu quinto gol na Série B, o 17.º na temporada.

No intervalo, Junior Rocha deu bronca no time da casa, que não teve uma boa atuação. E quase empatou aos 10 minutos, numa falta de curva de Rubinho e que exigiu um voo cinematográfico de Márcio. Ele espalmou para escanteio.

No minuto seguinte, porém, o velocista André Luis passou com facilidade por Carlão e sofreu a falta por trás. Como o marcador da casa já tinha o cartão amarelo, recebeu o cartão vermelho, deixando o Luverdense com um a menos.

A partir daí a "avenida" ficou mais livre. Após troca de passes pelo lado direito, a bola foi cruzada para trás e André Luís bateu de primeira no canto: 2 a 0, aos 19 minutos. Com um jogador a menos e numa tarde infeliz o mandante não se recuperou. O Atlético tocou a bola até o fim.

Na terça-feira, o Atlético-GO fará, em casa, um jogo atrasado contra o Oeste, às 19h30, em Goiânia, pela 10ª rodada. O time paulista, por coincidência, também será o adversário do Luverdense, na sexta-feira, dia 25, mas em Itápolis, interior de São Paulo, então pela 13.ª rodada.

FICHA TÉCNICA:

LUVERDENSE 0 x 2 ATLÉTICO-GO

LUVERDENSE - Weverton; Raul Prata, Renato, Braga e Paulinho; Carlão, Júlio Terceiro (Jean Patrick), Washington (Samuel) e Rubinho; Misael e Reinaldo (Léo). Técnico: Júnior Rocha.

ATLÉTICO-GO - Márcio; Jonas, Adriano, Lino e Vitor Oliveira; Marcus Vinícius, Pedro, Luciano Sorriso e Jorginho; André Luis (Diogo Campos) e Júnior Viçosa (Josimar). Técnico: Hélio dos Anjos.

GOLS - Júnior Viçosa, aos 44 minutos do primeiro tempo. André Luis, aos 19 minutos do segundo tempo.

CARTÕES AMARELOS - Raul Prata (Luverdense); Júnior Viçosa, Josimar e Jonas (Atlético-GO).

CARTÃO VERMELHO - Carlão (Luverdense).

ÁRBITRO - Diego Almeida Real (RS).

RENDA - R$ 35.200,00.

PÚBLICO - 2.675 pagantes.

LOCAL - Estádio Passo das Emas, em Lucas do Rio Verde (MT).