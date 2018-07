Atlético-GO e América-MG empatam em jogo com 10 minutos de emoção no final Atlético Goianiense e América-MG empataram por 1 a 1, nesta sexta-feira, no estádio Serra Dourada, em Goiânia, diante de pouco mais de 1.600 torcedores, pela 27.ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B, com gols marcados nos últimos minutos de partida. O resultado foi ruim para os dois times. O clube mineiro mantém-se temporariamente em 6.º lugar com 42 pontos, enquanto que o goiano dorme na 15.ª posição, com 31 pontos, um a mais que o Macaé, após seu quatro empate consecutivo.