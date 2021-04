Atlético-GO e Avaí avançam à 3ª fase da Copa do Brasil e Cuiabá é eliminado

Os últimos três classificados da terceira fase da Copa do Brasil foram definidos nesta quinta-feira à noite. O Atlético-GO venceu fora o Joinville, por 2 a 0, enquanto o Avaí, em Florianópolis, superou o Cascavel-PR por 2 a 0. A zebra andou solta em Teresina (PI), onde o 4 de Julho eliminou nos pênaltis o Cuiabá, novato na elite nacional em 2021.

A expectativa agora é para a data que a CBF vai marcar o sorteio. Quem avançar à quarta fase vai receber a quantia de R$ 2,3 milhões.

A partir de agora a vaga será definida em dois jogos. Em caso de igualdade em pontos e em saldo de gols a definição vai acontecer na cobrança de pênaltis. Como nas edições anteriores não valerá o gol fora. As outras fases oitavas, quartas, semifinais e finais vão ser disputadas da mesma forma.

OS JOGOS

O Cuiabá estranhou o gramado do estádio Lindolfo Monteiro e não passou do empate sem gols com o 4 de julho. Na disputa de pênaltis, o time piauiense levou a melhor: 5 a 4.

O Atlético-GO venceu o Joinville por 2 a 0 com gols de João Paulo e Danilo Gomes, ambos no primeiro tempo na Arena Joinville, em Santa Catarina. Em Florianópolis, o Avaí confirmou sua vaga ao vencer por 2 a 0 Cascavel, com gols de Júnior Dutra e Giovanni.

CLASSIFICADOS

Os 20 times classificados à terceira fase são estes: Corinthians, Red Bull Bragantino, Coritiba, Fortaleza, Juazeirense-BA, Boavista-RJ, Vitória, Bahia, Vasco, Criciúma, Vila Nova, CRB, Cianorte-PR, Remo, América-MG, ABC-RN, Cruzeiro, 4 de Julho-PI, Avaí e Atlético-GO.

Estes se juntam ainda a Flamengo, Internacional, Atlético Mineiro, São Paulo, Fluminense, Grêmio e Santos - integrantes da Copa Libertadores -, além de Palmeiras - atual campeão da Copa do Brasil -, Ceará - campeão da Copa do Nordeste -, Brasiliense - campeão da Copa Verde -, Chapecoense - campeão da Série B - e Athletico-PR - que pegou a vaga via Brasileirão.