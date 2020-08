Atlético-GO e Brusque conquistam últimas vagas na 4ª fase da Copa do Brasil

Atlético-GO e Brusque ficaram com as duas últimas vagas na quarta fase da Copa do Brasil. Nesta quinta-feira à noite, no jogo da volta da terceira fase, o Brusque venceu o Brasil de Pelotas, chegando à segunda vitória, enquanto o Atlético-GO, mesmo perdendo por 1 a 0 para o São José-RS, confirmou sua vaga porque tinha vencido em Goiânia, por 2 a 0, avançando pelo placar agregado de 2 a 1.

Os dois garantiram a premiação de R$ 2 milhões e se juntaram a outros oito clubes que nesta semana confirmaram suas vagas: Ponte Preta, América-MG, Fluminense, Juventude, Botafogo-RJ, Ceará, CRB e Vasco. Os confrontos da quarta fase serão definidos em sorteio que será organizado pela CBF e sem data definida. No total, os dez clubes vão se enfrentar na quarta fase em jogos de ida e volta.

Leia Também Vasco festeja prêmio por classificação para ajudar no pagamento de atrasados

No estádio Augusto Bauer, o Brusque bateu o Brasil de Pelotas por 1 a 0, mesmo resultado do jogo de ida, e garantiu a classificação inédita, fazendo a melhor campanha de sua história. O gol da vitória foi marcado por Marco Antônio, de cabeça, ainda no primeiro tempo.

No estádio Passo d'Areia, na grande Porto Alegre, o São José-RS venceu o Atlético-GO por 1 a 0, com gol de Marcelo de cabeça no primeiro tempo. O time gaúcho precisava vencer por dois gols de diferença para levar a definição para os pênaltis ou ganhar por três gols e garantir a vaga. O time goiano se segurou na etapa final e confirmou a vaga pelo saldo agregado: 2 a 1.

Na quarta fase, cinco clubes se classificarão para as oitavas de final, quando vão entrar na competição outros 11 clubes, como o Red Bull Bragantino, campeão da Série B, Fortaleza, campeão da Copa do Nordeste, e Cuiabá, campeão da Copa Verde do ano passado. Além dos oito clubes que em 2019 se classificaram para disputar a Copa Libertadores: Athletico-PR, Corinthians, Flamengo, Grêmio, Internacional, Palmeiras, São Paulo e Santos.

Confira os resultados da volta da 3ª fase da Copa do Brasil

TERÇA-FEIRA

América-MG 1 x 0 Ferroviária-SP (ida 0x0)

Afogados-PE 0 x 2 Ponte Preta-SP (ida 0x3)

QUARTA-FEIRA

América-RN (3)1 x 1 (5) Juventude (ida 1x1)

CRB 1 x 1 Cruzeiro (ida 2x0)

Paraná 1 x 2 Botafogo (ida 0x1)

Goiás (2)1 x 2 (3) Vasco (ida 1x0)

Vitória 3 x 4 Ceará (ida 0x1)

QUINTA-FEIRA

Brusque 1 x 0 Brasil de Pelotas-RS (ida 1x0)

São José-RS 1 x 0 Atlético-GO (ida 0x2)