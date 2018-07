Atlético-GO e Criciúma empatam sem gols em jogo adiado da Série B e ampliam jejum

Com o resultado, o Atlético-GO ficou na 15.ª colocação, com 32 pontos, a sete do Ceará, que encabeça a zona de rebaixamento. O clube goiano não vence há seis rodadas, sendo que vem de cinco empates seguidos. O Criciúma, por sua vez, fica em 12.º, com 25 pontos, e está há cinco jogos sem uma vitória.

O jogo foi aberto, com grandes chances de gol, mas o Atlético-GO poderia ter saído de campo com um resultado favorável na primeira etapa. O clube goiano desperdiçou duas oportunidades à queima-roupa. Aos 35 minutos, após bela troca de passes entre Arthur, Assis e Jorginho, a bola ficou no pé do último deles, que, na entrada da pequena área, mandou por cima do gol de Luiz.

Aos 46 minutos, Juninho tentou de longa distância, a zaga afastou errado e a bola sobrou livre. De cara para o gol, ele chutou em cima do goleiro do clube catarinense. O Atlético-GO teve as melhores chances, mas o Criciúma também não ficou muito atrás e acabou pecando na hora de finalizar.

O segundo tempo começou mais lento, mas com a mesma intensidade do Atlético em abrir o marcador. O clube goiano sentia dificuldades de passar pela marcação do Criciúma e reclamou muito de uma penalidade máxima não marcada em cima de Roger Guedes, enquanto o clube catarinense se fechou e segurou o empate dentro do Serra Dourada.

Mas, antes do apito final, tomou um susto. Eder tocou para Arthur, que mandou para as redes. O árbitro, porém, assinalou impedimento do atacante.

Na próxima rodada, o Criciúma enfrenta o Paraná no dia 2 de outubro, às 19h30, no Estádio Heriberto Hülse, em Criciúma (SC). O Atlético-GO recebe o Paysandu no dia 3, às 16h30, no Serra Dourada, em Goiânia (GO).

FICHA TÉCNICA:

ATLÉTICO-GO 0 X 0 CRICIÚMA

ATLÉTICO-GO - Márcio; Eder Sciola, Marcus Winícius, Samuel e Eron; Feijão, Pedro Bambu (Caíque), Assis (Geraldo) e Jorginho; Arthur e Juninho (Washington). Técnico: Gilberto Pereira.

CRICIÚMA - Luiz; Maicon Silva, Wanderson, Willian Rocha e Guilherme Santos; Paulinho (Dudu), Barreto e Natan (Rodrigo Andrade); Hugo (Jefferson), Neto Baiano e Roger Guedes. Técnico: Petkovic.

ÁRBITRO - Jailson Macedo Freitas (BA).

CARTÕES AMARELOS - Samuel e Jorginho (Atlético-GO); Barreto, Neto Baiano, Guilherme Santos e Hugo (Criciúma).

RENDA - R$ 14.720,00.

PÚBLICO - 718 pagantes.

LOCAL - Estádio Serra Dourada, em Goiânia (GO).