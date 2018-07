Atlético-GO e Flamengo empatam sem gols em Goiânia

GOIÂNIA - Atlético Goianiense e Flamengo ficaram no empate por 0 a 0 no duelo rubro-negro, neste domingo, no estádio Serra Dourada, em Goiânia, pela 36.ª e antepenúltima rodada do Campeonato Brasileiro. Com o resultado, o time goiano soma 44 pontos, disputa uma vaga na próxima edição da Copa Sul-Americana e ainda tem chances mínimas de ser rebaixado. Já a equipe carioca, em sexto lugar com 57 pontos, segue em clima tenso, já sem chances de título e brigando por uma vaga na Copa Libertadores da América de 2012.

No primeiro tempo, a grande torcida, a qualidade técnica e a necessidade de vencer pressionaram um cauteloso Flamengo, disposto a evitar nova derrota após os 4 a 1 que sofreu dos goianos no primeiro turno, no Rio de Janeiro. Mesmo assim, desperdiçou as melhores chances com Renato Abreu, aos 19 minutos, e Deivid, aos 40.

Mas o Flamengo teve sorte de não levar dois gols na primeira etapa, em jogadas que pegaram o goleiro Felipe batido. O atacante Marcão, aos 7 minutos, bateu pra fora. Aos 29, o lateral-esquerdo Thiago Feltri bateu por cima do travessão.

Na etapa final, o Atlético freou o Flamengo com mais posse de bola e melhor passe. Mas voltou a fracassar no ataque e não acabou com o jejum de seis jogos sem vitória no Brasileirão. Perdeu os dois melhores lances do jogo. Aos 23 minutos, Felipe errou na reposição da bola e Marcão bateu pra fora. Aos 25, o atacante Felipe bateu rasteiro e o goleiro xará defendeu.

Agora, na 37.ª e penúltima rodada, no próximo domingo, às 17 horas (de Brasília), o Atlético pega o Grêmio, no estádio Olímpico, em Porto Alegre. Já o Flamengo recebe o Internacional, em Macaé (RJ).

ATLÉTICO-GO 0 X 0 FLAMENGO

Atlético-GO - Márcio; Rafael Cruz, Anderson, Gilson e Thiago Feltri; Ernandes, Pituca, Joilson e Bida; Juninho (Felipe) e Marcão (Diogo Campos). Técnico: Hélio dos Anjos.

Flamengo - Felipe; Léo Moura, Alex Silva, David Braz e Júnior César; Airton (Muralha), Willians, Renato Abreu e Thiago Neves (Diego Maurício); Ronaldinho Gaúcho e Deivid (Thomás). Técnico: Wanderley Luxemburgo.

Cartões amarelos - Bida e Pituca (Atlético-GO); Muralha e Júnior César (Flamengo).

Árbitro - Paulo César Oliveira (Fifa-SP).

Renda - R$ 1.286.080,00.

Público - 37.828 pagantes.

Local - Estádio Serra Dourada, em Goiânia (GO).