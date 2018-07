Atlético-GO e Ponte Preta empatam por 2 a 2 na Série B

GOIÂNIA - A Ponte Preta empatou a terceira seguida sob o comando do técnico Dado Cavalcanti e aumentou para seis o número de jogos sem vencer. Em um jogo movimentado e emocionante, o time de Campinas ficou no 2 a 2 com o Atlético-GO, na tarde deste sábado, no Estádio Serra Dourada, em Goiânia, pela segunda rodada do Campeonato Brasileiro da Série B.

Este foi o segundo empate em dois jogos dos dois times, que estão em posição intermediária, com dois pontos. Os goianos, campeões estaduais, chegaram ao 11.º jogo de invencibilidade, com quatro vitórias e sete empates. Já a Ponte não vence desde março e vem de uma sequência de três derrotas e três empates.

O Atlético foi melhor no início do jogo e chegou ao primeiro gol aos 18 minutos. O meia Jorginho cruzou na medida para o atacante Júnior Viçosa desviar de cabeça. A Ponte equilibrou após o gol e chegou ao empate ainda no primeiro tempo. Aos 35 minutos, o volante Élton cruzou e o atacante Alexandro também fez de cabeça.

Na segunda etapa, os campineiros voltaram com uma nova postura e tiveram o domínio territorial. Apesar disso, o time goiano chegou nos contra-ataques. Aos 31 minutos, o atacante Juninho foi derrubado na área e o árbitro deu pênalti. Na cobrança, o goleiro Márcio marcou.

Os paulistas ainda chegaram ao empate. O meia Léo Cittadini cruzou e o zagueiro Artur pôs a mão na bola. Na cobrança do pênalti, Alexandro bateu mal e o goleiro espalmou. Na sobra, o próprio atacante completou.

No próximo sábado, às 16h20, o Atlético-GO tem a dura missão de enfrentar o Vasco, em São Januário, no Rio de Janeiro. Enquanto isso, a Ponte Preta terá pela frente o Luverdense, no mesmo dia e horário, no Estádio Moisés Lucarelli, em Campinas.

FICHA TÉCNICA

ATLÉTICO-GO 2 X 2 PONTE PRETA

ATLÉTICO-GO - Márcio; Pedro Bambu (Jonas), Artur, Lino e Thiago Feltri; Renan, Wagner Carioca, João Lucas (Fábio Lima) e Jorginho (Marcus Vinícius); Juninho e Junior Viçosa. Técnico - Marcelo Martelotte.

PONTE PRETA - Roberto; Daniel Borges, César, Diego Sacoman e Magal; Adilson Goiano (Rossi), Fernando Bob, Elton e Adrianinho (Léo Cittadini); Alexandro e Edno (Antônio Flávio). Técnico - Dado Cavalcanti.

GOLS - Júnior Viçosa, aos 18, e Alexandro, aos 35 minutos do primeiro tempo. Márcio, (pênalti) aos 32, e Alexandro aos 38 minutos do segundo tempo.

ÁRBITRO - Cleisson Veloso Pereira (MG).

CARTÕES AMARELOS - Pedro Bambu e Jorginho (Atlético-GO); César e Fernando Bob (Ponte Preta).

RENDA E PÚBLICO - Não disponíveis.

LOCAL - Estádio Serra Dourada, em Goiânia (GO).