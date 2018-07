Atlético-GO e São Caetano ficam no empate em Goiânia O Atlético Goianiense não consegue ter duas vitórias seguidas no Campeonato Brasileiro da Série B. Após ter vencido o Boa na última sexta-feira, nesta terça, pela 23.ª rodada, apenas empatou por 1 a 1 com o São Caetano, no estádio Serra Dourada, em Goiânia. Os goianos abriram o placar no primeiro tempo com o atacante Ricardo Jesus, mas no final do jogo Fernandinho deixou tudo igual. Com o resultado, os dois seguem próximos à zona de rebaixamento. O clube rubro-negro tem 24 pontos, enquanto que o paulista possui 23.