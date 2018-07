Atlético-GO elimina Santa Cruz e vai enfrentar Palmeiras

O Atlético-GO confirmou na noite desta quinta-feira a classificação para as quartas de final da Copa do Brasil, ao vencer o Santa Cruz por 2 a 0, no Estádio Serra Dourada, em Goiânia. Com isso, o time goiano irá enfrentar agora o Palmeiras na luta por uma vaga nas semifinais.

Como já tinha vencido o primeiro jogo do confronto por 2 a 1, semana passada, em Recife, o Atlético-GO podia até perder nesta quinta-feira. Mas ganhou novamente do Santa Cruz e confirmou a vaga. Os gols da partida no Serra Dourada foram marcados por Robston e Marcão.

Assim, depois de eliminar o Santa Cruz, o Atlético-GO se prepara agora para desafiar o Palmeiras. O primeiro jogo do confronto das quartas de final acontece já na próxima semana, no Palestra Itália. E o time goiano terá a vantagem de decidir a vaga no Serra Dourada.