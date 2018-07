Atlético-GO empata com América-MG e amplia má fase

GOIÂNIA - O Atlético-GO conseguiu encerrar a série de seis derrotas seguidas dentro de casa, mas aumentou a sequência sem vitória diante sua torcida neste sábado, quando empatou com o América-MG, por 1 a 1, no Estádio Serra Dourada, em Goiânia, pela 17.ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro.

A última vitória do Atlético jogando em casa foi no dia 7 de junho, quando bateu o Paysandu, por 1 a 0, pela quinta rodada. De lá para cá foram seis derrotas e, agora, um empate. Com isto, os goianos seguem rondando a zona de rebaixamento com 17 pontos, na 16.ª posição. O América-MG, por sua vez, caiu para o sétimo lugar, com 27 pontos, três atrás do Paraná, primeiro time dentro do G4.

O Atlético-GO começou com tudo e abriu o placar logo aos cinco minutos. Jorginho roubou a bola de Gualberto, invadiu a área e tocou de perna esquerda na saída do goleiro Matheus. De baixo de forte calor, os donos da casa recuaram depois de gol e viram o América-MG quase empatar em finalização de Rodriguinho no travessão, após rebote de cobrança de escanteio.

Na base do contra-ataque, os goianos assustaram com Bida, mas tomaram o empate antes do intervalo. Aos 30 minutos, Nikão limpou a marcação na entrada da área e arriscou. A bola acertou o cantinho esquerdo do gol de Marcão, que nada pode fazer.

O segundo tempo foi mais equilibrado. Com mais homens no meio-campo, após o intervalo, o América-MG foi superior no volume de jogo, mas teve a mesma dificuldade da primeira etapa em penetrar na defesa adversária e levou perigo apenas em chutes de fora da área. Marcão precisou intervir em oportunidades de Nikão e Willians para segurar o resultado.

O América-MG volta a campo contra o Joinville, na próxima terça-feira, às 21h50, na Arena Independência, em Belo Horizonte, na abertura da 18.ª rodada. O Atlético-GO, por sua vez, recebe o Oeste, na sexta-feira, às 21 horas, novamente no Estádio Serra Dourada, em Goiânia.

FICHA TÉCNICA

ATLÉTICO-GO 1 X 1 AMÉRICA-MG

ATLÉTICO-GO - Márcio; Rafael Cruz, Ednei, Artur e Ernandes; Dodó, Marino, Bida (John Lennon), Jorginho e João Paulo (Jefferson); Anselmo (Pipico). Técnico - PC Gusmão.

AMÉRICA-MG - Matheus; Leandro Silva, Jaílton, Gualberto e Danilo; Claudinei, Leandro Ferreira (Andrei Girotto), Rodriguinho e Nikão; Willians e Marcão. (Doriva, depois Kleber). Técnico - Paulo Comelli.

GOLS - Jorginho, aos 5, e Nikão, aos 30 minutos do primeiro tempo.

ÁRBITRO - Ronan Marques da Rosa (SC).

CARTÕES AMARELOS - Rafael Cruz, Marino; Jaílton, Danilo.

RENDA - R$ 37.195,00.

PÚBLICO - 1.826 pagantes.

LOCAL - Estádio Serra Dourada, em Goiânia (GO).