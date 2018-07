Atlético-GO empata com Bahia em casa e segue afundado na lanterna do Brasileirão

Atlético Goianiense e Bahia se enfrentaram nesta segunda-feira e ficaram no empate por 1 a 1, em partida realizada no estádio Olímpico Pedro Ludovico, em Goiânia, pela 23.ª rodada do Campeonato Brasileiro. O resultado não foi bom para nenhuma das equipes em termos de tabela de classificação. Enquanto o time goiano perdeu a chance de encostar nos seus rivais na briga para fugir do rebaixamento, a equipe baiana se aproximou ainda mais do descenso.

Ao final desta rodada, o Bahia caiu para a 15.ª posição com 27 pontos, apenas um a mais do que o arquirrival Vitória, que abre a zona de rebaixamento. Já o Atlético Goianiense tem 19, ainda longe de deixar a própria lanterna. O São Paulo, o 19.º e penúltimo colocado, tem 24.

Em duelo contra a zona de rebaixamento, o Atlético Goianiense colocou a ascensão em prova diante do Bahia. O primeiro tempo foi de poucas emoções, mas com um leve domínio do time goiano, que começou surpreendendo novamente ao abrir o placar aos 32 minutos. Em boa jogada de contra-ataque, Jonathan acionou Igor pela direita. O volante cruzou para Luiz Fernando fazer 1 a 0.

As melhores oportunidades foram do Atlético Goianiense. O time da casa buscou o resultado e só não foi para o intervalo com um placar mais elástico por causa de Jean. O goleiro fez uma defesa milagrosa na cabeçada do zagueiro Gilvan. O Bahia ficou dependendo dos brilhos de Rodrigão. No entanto, na melhor jogada do atacante, a bola ficou na trave antes do árbitro assinalar impedimento.

No segundo tempo, o Bahia resolveu colocar a bola no chão e partiu para cima de um recuado Atlético Goianiense. A tentativa de surpreender o rival novamente no contra-ataque foi por água abaixo logo aos nove minutos. Após boa triangulação entre Rodrigão, Mendoza e Zé Rafael, o meia saiu de frente para o gol, cortou o goleiro Marcos e mandou para o fundo das redes.

O empate animou o Bahia, que continuou em cima do adversário. Aos 21 minutos, Zé Rafael arriscou de fora da área e mandou rente à trave. Rodrigão também teve a chance de decretar o triunfo do time baiano, mas parou na boa defesa de Marcos.

Os minutos finais foram de ataque contra defesa. O Bahia pressionou o Atlético Goianiense, mas não conseguiu furar o gol defendido por Marcos. Edigar Junio teve duas oportunidades, mas pecou na finalização.

Na próxima rodada, a 24.ª, o Atlético Goianiense enfrenta a Ponte Preta neste sábado, às 16 horas, no estádio Moisés Lucarelli, em Campinas (SP). O Bahia só entra em campo no domingo, quando visita o Cruzeiro, às 19 horas, no estádio do Mineirão, em Belo Horizonte.

FICHA TÉCNICA

ATLÉTICO-GO 1 x 1 BAHIA

ATLÉTICO-GO - Marcos; Jonathan, William Alves, Gilvan e Bruno Pacheco; Igor (Ronaldo), André Castro, Andrigo (Niltinho), Luiz Fernando (Alison) e Jorginho; Walter. Técnico: João Paulo Sanches.

BAHIA - Jean; Eduardo, Rodrigo Becão, Lucas Fonseca e Juninho Capixaba; Edson, Renê Junior, Régis (Vinícius) e Zé Rafael; Mendoza (Edigar Junio) e Rodrigão (Allione). Técnico: Preto Casagrande.

GOLS - Luiz Fernando, aos 32 minutos do primeiro tempo; Zé Rafael, aos 9 minutos do segundo tempo.

CARTÕES AMARELOS - André Castro (Atlético-GO); Lucas Fonseca e Juninho Capixaba (Bahia).

ÁRBITRO - Thiago Duarte Peixoto (SP).

RENDA E PÚBLICO - Não disponíveis.

LOCAL - Estádio Olímpico Pedro Ludovico, em Goiânia (GO).