Atlético-GO empata com o São Paulo e segue na briga contra rebaixamento

SÃO PAULO - Atlético-GO e São Paulo empataram em 1 a 1 neste domingo, 28, no Serra Dourada em Goiânia. O resultado foi ruim para a equipe goiana, que continua ameaçada de rebaixamento no Brasileirão. Sem maiores pretensões no campeonato, o São Paulo apenas cumpre tabela. Rogério Ceni, de pênalti, marcou para os paulistas e Elias, para o time da casa.

Com o empate, o Atlético está na 16º posição na tabela e joga a sobrevivência na Série A contra a Vitória na última rodada e joga por um empate. O São Paulo, em 9º, não tem mais chances de ir à Libertadores e está garantido na Sul-Americana. O tricolor paulista se despede do Brasileirão contra outro Atlético, o mineiro, no Morumbi.

O jogo

Ainda lutando para escapar do rebaixamento, o Atlético-GO tomou a iniciativa da partida. O resultado foi um primeiro tempo movimentado. Os goianos foram para cima, e o São Paulo tentava encaixar contra-ataques. Aos 11, Lucas quase marcou em ótimo chute de fora da área. A bola quicou à frente de Márcio e passou raspando pela trave direita do goleiro.

O Atlético respondeu com dois bons lances. Aos 22, Renatinho apareceu livre na área e recebeu passe açucarado de Marcão. Rogério Ceni já estava batido no lance, mas o chute foi desviado por Renato Silva.

O capitão são-paulino fez outra grande defesa aos 29. Renatinho, sempre ele, encontrou Robston, que limpou o zagueiro e bateu, mas parou outra vez nas mãos de Ceni.

O São Paulo começou o segundo tempo apostando nos contra-ataques. Marlos recebeu em velocidade pela direita, cortou o zagueiro e chutou para boa defesa de Márcio.

Gols

Aos 8 minutos, Carlos Eugênio Simon assinalou pênalti de Agenor em cima de Lucas. Rogério Ceni foi para bola e marcou.

Atrás no placar, o Atlético-GO se lançou ao ataque. Após perder duas boas chances, chegou ao empate aos 19. Elias recebeu nas costas da defesa são-paulina e tocou na saída de Rogério Ceni.

Aos 35, Diogo Galvão mandou bomba de fora da área, mas Rogério espalmou com segurança. O Atlético continuou pressionando, mas não teve qualidade para chegar ao segundo gol.

FICHA TÉCNICA:

ATLÉTICO-GO (1): Marcio, Adriano, Gilson, Welton Felipe (Pedro Paulo) e Willian; Agenor (CA), Pituca Robston e Renatinho (Anaílson); Elias e Marcão (Diogo Galvão)

Técnico: Renê Simões

SÃO PAULO (1): Ceni, Alex Silva (CA), Renato Silva e Samuel; Jean, Casemiro (Zé Vítor), Cleber Santana (CA), Lucas e Carlinhos Paraíba (Bruno Uvini); Marlos e Lucas Gaúcho (Jorge Wagner)

Técnico: Paulo César Carpegiani

Gols: Rogério Ceni, aos 9 minutos, e Elias, aos 19 do segundo tempo

Cartões amarelos: Alex Silva, Cléber Santana e Agenor

Árbitro: Carlos Eugênio Simon

Local: Serra Dourada, em Goiânia (GO)