Atlético-GO encara crise interna e São Paulo no Morumbi O Atlético Goianiense, que enfrenta o São Paulo neste sábado, às 18h30, no estádio do Morumbi, em São Paulo, tentará reagir contra a má fase e a confiança abalada. O técnico PC Gusmão foi demitido durante a semana, o time ocupa a zona de rebaixamento, já perdeu 60% dos jogos que disputou e vem de derrota em casa para o Avaí, outro ameaçado de degola.