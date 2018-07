Atlético-GO encara Palmeiras e tenta deixar lanterna O Atlético Goianiense entrará com força máxima contra o Palmeiras, neste domingo, às 17 horas, no estádio do Pacaembu, em São Paulo, pela 37.ª e penúltima rodada do Campeonato Brasileiro. Lanterna com 27 pontos, no jogo o rubro-negro visa melhorar a sua pontuação. "Nesses dois últimos jogos, contra o Palmeiras e o Bahia, nós queremos somar mais pontos para não terminar (o campeonato) na lanterna", disse Gustavo.