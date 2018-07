Atlético-GO faz bom 1º tempo e derrota o Luverdense

O técnico Wagner Lopes surpreendeu na escalação, colocando a sua dupla ofensiva reserva com Kayke e Diogo Campos para poupar os seus titulares - André Luís e Josimar. Além disso, escalou o meia ofensivo Thiago Primão, na prática, como terceiro atacante.

O resultado foi altamente positivo. Kayke abriu o placar aos 18 minutos com um golaço. Diogo Campos, do lado esquerdo, fez o levantamento para o outro lado, onde Jorginho ajeitou de cabeça para Kayke. De costas para o gol, ele ajeitou no peito e mandou de bicicleta.

O time goiano continuou na frente e ampliou aos 29 minutos, saindo da defesa e com três toques. Após aliviada da defesa, Diogo Campos fez o passe para Kayke, que ganhou do zagueiro Braga na velocidade e bateu forte e no alto. O terceiro saiu aos 40. Thiago Primão lançou Kayke pelo lado esquerdo, ele entrou na área, driblou o goleiro Gabriel Leite e, sem ângulo, fez o passe de bandeja para Diogo Campos, na pequena área, só desviar para as redes.

No segundo tempo, o Atlético tirou o pé, tocou a bola e evitou o desgaste físico. O Luverdense não reagiu, mesmo porque as substituições do técnico Maico Gaúcho foram bem previsíveis. O experiente goleiro Márcio, do time goiano, não fez nenhuma grande defesa.

No final de semana, pela 32.ª rodada, o Atlético vai enfrentar o Náutico, na Arena Pernambuco, neste sábado, às 17h20 (de Brasília), enquanto que no mesmo dia, mas às 21 horas (de Brasília), o Luverdense vai tentar a reabilitação em casa diante do Oeste.

FICHA TÉCNICA

ATLÉTICO-GO 3 x 0 LUVERDENSE

ATLÉTICO-GO - Márcio; Caramelo, Artur, Lino e Diogo Barbosa; Willian Arão, Luciano Sorriso (Wagner Carioca), Thiago Pimpão e Jorginho; Kayke (André Luís) e Diogo Campos (Josimar). Técnico: Wagner Lopes.

LUVERDENSE - Gabriel Leite; Ricardo (Rondinelly), Renato, Braga e Paulinho; Carlão, Gilson, Washington (Felipe Alves) e Rubinho; Misael e Reinaldo (Léo). Técnico: Maico Gaúcho.

GOLS - Kayke, aos 18 e aos 28, e Diogo Campos, aos 41 minutos do primeiro tempo.

CARTÕES AMARELOS - Carlão e Misael (Luverdense).

ÁRBITRO - Émerson Luiz Sobral (PE).

RENDA - R$ 10.070,00.

PÚBLICO - 960 pagantes.

LOCAL - Estádio Serra Dourada, em Goiânia (GO).