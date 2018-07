Atlético-GO foca vitória no Sul para se livrar da queda

Para o goleiro Márcio, a pressão do rebaixamento sobre as duas equipes poderá fazer a diferença no confronto. "Nesse jogo vai prevalecer a garra e a motivação porque ninguém quer perder", afirmou. O Atlético vem de vitória, por 3 a 0, sobre o Palmeiras, em Goiânia. Mas precisa somar três pontos no Sul para se distanciar do rebaixamento. Se vencer na rodada, tem grandes chances de se garantir na Série A em 2011.

O técnico René Simões muda o time com a entrada de Marcão na vaga de Josiel. O atacante está fora do restante do campeonato devido a uma lesão nas coxas direita e esquerda.