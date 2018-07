Atlético-GO ganha do Náutico e fica mais perto do G-4 da Série B

Depois de um sonolento primeiro tempo, o Atlético Goianiense acordou na segunda etapa e conseguiu vencer o Náutico por 2 a 0, neste sábado, no estádio Serra Dourada, em Goiânia, em confronto válido pela 13.ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B.

Júnior Viçosa e André Luis anotaram os gols da vitória, a terceira consecutiva do Atlético. Com o resultado, os goianos chegaram aos 19 pontos, se aproximando do G-4. O time pernambucano, por sua vez, estacionou nos 15 pontos, na zona intermediária da tabela de classificação.

Mesmo jogando fora de casa, o Náutico se mostrou melhor no primeiro tempo do que o Atlético, que até criou, mas não conseguiu levar tanto perigo. Os mandantes tiveram a primeira boa oportunidade do jogo, com Júnior Viçosa, que exigiu grande defesa de Alessandro.

O lance, porém, não refletira o que foi a etapa inicial, que teve os visitantes levando maior perigo, principalmente com Vinícius, que desperdiçou bom chute, para fora, e carimbou o travessão de Márcio em outra oportunidade.

No segundo tempo, precisando da vitória, o Atlético partiu pra cima e rapidamente chegou ao gol, com Júnior Viçosa. Aos nove minutos, o atacante roubou a bola de Paulinho e tocou para Luciano Sorriso, que rolou para André Luis devolver para Viçosa abrir o placar.

Embalado, os mandantes chegaram ao segundo gol com André Luis, que apareceu bem dentro da pequena área e completou cruzamento para ampliar o marcador. Na reta final, o Náutico ainda tentou descontar com Tadeu, mas o atacante esbarrou no goleiro Márcio.

O Atlético volta a campo na próxima sexta-feira, às 21 horas, quando enfrenta o lanterna Vila Nova no clássico goiano no estádio Serra Dourada. Já o Náutico encara o Icasa, nesta terça, às 19 horas, em casa, na Arena Pernambuco. Os jogos são válidos pela 14.ª rodada.

FICHA TÉCNICA

ATLÉTICO-GO 2 x 0 NÁUTICO

ATLÉTICO-GO - Márcio; Jonas, Adriano Alves, Lino e Thiago Feltri (Victor); Marcus Winícius, Pedro Bambu, Luciano Sorriso e Jorginho; André Luis (Wagner Carioca) e Júnior Viçosa (Josimar). Técnico: Hélio dos Anjos.

NÁUTICO - Alessandro; Rafael Cruz (Neilson), Flávio, William Alves e Raí; Gilmak, Elicarlos, Paulinho e Vinícius (Marcos Vinícius); Leleu (Marinho) e Tadeu. Técnico: Sidney Moraes.

GOLS - Júnior Viçosa, aos 9, e André Luis, aos 22 minutos do segundo tempo.

CARTÕES AMARELOS - Lino, Jorginho e Luciano Sorriso (Atlético-GO); Raí, Tadeu, Marinho, Paulinho e Neilson (Náutico).

ÁRBITRO - Wagner do Nascimento Magalhães (RJ).

RENDA - R$ 26.935,00.

PÚBLICO - 1.743 pagantes.

LOCAL - Estádio Serra Dourada, em Goiânia (GO).