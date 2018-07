Atlético-GO ganha do Oeste no interior paulista pela Série B

O Atlético Goianiense estreou com vitória fora de casa na Série B do Campeonato Brasileiro. Nesta sexta-feira, o time goiano bateu o Oeste por 1 a 0, no estádio Sílvio Salles, em Catanduva (SP), com gol de Júnior Viçosa, e conquistou os primeiros pontos na competição.

Sem condições de mandar a partida no estádio dos Amaros, em Itápolis (SP), a equipe paulista não conseguiu aproveitar a vantagem de jogar em casa e foi dominada pelos visitantes, que abriram o placar aos 20 minutos. Em uma jogada do lateral Romário pela esquerda, ele serviu Júnior Viçosa dentro da área. O atacante bateu de primeira para marcar o gol da vitória.

Na segunda etapa, o Oeste até tentou uma pressão para empatar a partida, mas demonstrou dificuldades na armação de jogadas e não conseguiu vencer a defesa goiana. A melhor chance para chegar ao empate saiu aos 47 minutos, quando o zagueiro Marllon tirou em cima da linha.

Na próxima sexta-feira, às 19h15, o Atlético volta a campo pela segunda rodada e recebe o Brasil, de Pelotas (RS), no estádio Serra Dourada, em Goiânia. No sábado, às 16 horas, é a vez do Oeste entrar em campo enfrentando o Paysandu no estádio Mangueirão, em Belém.

FICHA TÉCNICA

OESTE 1 x 0 ATLÉTICO-GO

OESTE - Fábio; Léo Príncipe, Wágner, Ligger e Fernandinho; Betinho, Elivelton (Francisco Alex), Mazinho e Clébson (Maurinho); Léo Artur (Renan Mota) e Ricardo Bueno. Técnico: Roberto Fonseca.

ATLÉTICO-GO - Márcio (Klever); Ednei, Marllon, Lino e Romário; Michel, Pedro Bambu, Gilsinho (Caion), Luiz Fernando e Magno (Willian Schuster); Júnior Viçosa. Técnico: Marcelo Cabo.

GOL - Júnior Viçosa, aos 20 minutos do primeiro tempo.

CARTÕES AMARELOS - Klever e Michel (Atlético-GO).

ÁRBITRO - Phillip Georg Bennett (RJ).

RENDA E PÚBLICO - Não disponíveis.

LOCAL - Estádio Sílvio Salles, em Catanduva (SP).