Atlético-GO ganha do São Bento e mantém sonho do acesso na Série B do Brasileiro

As chances são remotas, mas o Atlético Goianiense segue vivo na briga por uma vaga no G4 do Campeonato Brasileiro da Série B com a vitória sobre o São Bento por 1 a 0, nesta sexta-feira, no estádio Antônio Accioly, em Goiânia, pela 37.ª e penúltima rodada.

O gol marcado por André Luis fez o Atlético Goianiense chegar aos 56 pontos. No próximo sábado, dia 24, pela 38.ª e última rodada, o time goiano enfrenta o Paysandu, no estádio da Curuzu, em Belém, e, além de ganhar, precisa torcer por uma combinação de resultados.

Sem maiores pretensões no campeonato, com 46 pontos, o São Bento encerra a sua participação na Série B também no próximo sábado contra o Vila Nova, no estádio Walter Ribeiro, em Sorocaba (SP).

O time goiano partiu para cima do visitante e, depois de exigir duas boas defesas de Henal, abriu o placar aos 25 minutos. André Luis recebeu lançamento de Renato Kayzer e bateu na saída do goleiro. Cinco minutos depois, Roni reclamou com o árbitro e foi expulso direto, dificultando ainda mais a vida do time paulista.

O segundo tempo foi meio sonolento, já que o São Bento não tinha forças para reagir e o Atlético Goianiense procurou valorizar a posse da bola. Na melhor oportunidade, Renato Kayzer cobrou escanteio e Gilvan cabeceou na trave. O time paulista ainda quase empatou nos acréscimos, mas Cléo Silva bateu por cima do travessão ao receber passe de Francis.

FICHA TÉCNICA

ATLÉTICO-GO 1 x 0 SÃO BENTO

ATLÉTICO-GO - Klever; Alisson, Oliveira, Gilvan e Moraes; Pedro Bambu, Vitinho (Thiago Santos) e João Paulo; Júlio César, André Luis (Denilson) e Renato Kayzer. Técnico: Wagner Lopes.

SÃO BENTO - Henal; Tony, Ewerton Páscoa, Anderson Salles, Luizão e Marcelo Cordeiro; Fábio Bahia, Dudu Vieira (Paulo Vinícius) e Roni; Joãozinho (Cléo Silva) e Francis. Técnico: Marquinhos Santos.

GOL - André Luis, aos 25 minutos do primeiro tempo.

CARTÕES AMARELOS - Thiago Santos (Atlético-GO); Tony e Ewerton Páscoa (São Bento).

CARTÃO VERMELHO - Roni (São Bento).

ÁRBITRO - Wagner Reway (Fifa/MT).

RENDA E PÚBLICO - Não disponíveis.

LOCAL - Estádio Antônio Accioly, em Goiânia (GO).