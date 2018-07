Atlético-GO ganha e líder América-MG perde a primeira na Série B

GOIÂNIA - O Atlético Goianiense encarou o líder América-MG, no estádio Serra Dourada, em Goiânia, nesta terça-feira. E além da reabilitação, o time goiano conseguiu tirar a invencibilidade do clube mineiro. O duelo, que foi válido pela oitava rodada do Campeonato Brasileiro da Série B, terminou com a vitória atleticana pelo placar de 3 a 0.

Com gols de Jorginho, Fábio Lima e Júnior Viçosa, o Atlético subiu para a 11.ª colocação, agora com 10 pontos. Já o América-MG, com os mesmos 17 pontos, continua na liderança da competição, com melhor saldo de gols que Ceará e Joinville.

Aos 11 minutos, Matheus saiu errado e Jorginho - de cabeça - abriu o marcador para o Atlético. O América-MG tentou reagir, mas o time goiano trabalhava muito bem no seu setor defensivo. E, aos 36, chegou ao seu segundo gol com Fábio Lima.

O Atlético fez ao terceiro aos 23 minutos do segundo tempo. Juninho mandou a bola na trave e, no rebote, o atacante balançou as redes do América-MG. O time mineiro ainda teve duas chances para diminuir o marcador, mas obteve sucesso.

O Atlético volta a campo neste sábado, quando vai encarar o Icasa, às 21 horas, no estádio Romeirão, em Juazeiro do Norte (CE). Já o América-MG enfrenta o Náutico, no mesmo dia, às 16h20, no estádio Soares de Azevedo, em Murié (MG).

FICHA TÉCNICA

ATLÉTICO-GO 3 x 0 AMÉRICA-MG

ATLÉTICO-GO - Márcio; Jonas, Artur, Adriano Alves e Thiago Feltri; Renan Foguinho, Marcus Winícius, Jorginho (Pedro Bambu) e Fábio Lima (Diogo Campos); Juninho (André Luis) e Júnior Viçosa. Técnico: Marcelo Martelotte.

AMÉRICA-MG - Matheus; Elsinho (Henrique), Vitor Hugo, André e Gilson; Andrei Girotto, Leandro Guerreiro, Pablo e Mancini (Willians);Ricardinho e Obina (Junior Negão). Técnico: Moacir Júnior.

GOLS - Jorginho, aos 11, e Fábio Lima, aos 36 minutos do primeiro tempo; Júnior Viçosa, aos 23 minutos do segundo tempo.

CARTÕES AMARELOS - Artur e Jorginho (Atlético-GO); Leandro Guerreiro (América-MG).

CARTÃO VERMELHO - Adriano Alves (Atlético-GO).

ÁRBITRO - Rodrigo Nunes de Sá (RJ).

RENDA - R$ 8.225,00.

PÚBLICO - 529 pagantes.

LOCAL - Estádio Serra Dourada, em Goiânia (GO).