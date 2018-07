Atlético-GO ganha em casa, cola no G4 e afunda o lanterna Boa na Série B

O calvário do Boa continua. Na estreia do técnico Ney da Matta, o time mineiro foi até Goiânia nesta quarta-feira e fez um bom primeiro tempo, mas sofreu um apagão no começo da etapa final e perdeu para o Atlético Goianiense por 2 a 0, no estádio Olímpico Pedro Ludovico, pela 14.ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B.

Sem vencer há sete jogos, o Boa amarga a lanterna do campeonato, com apenas sete pontos, e a situação vai ficando cada vez mais complicada. Já o Atlético Goianiense emplacou a segunda vitória seguida, chegou aos 22 pontos e, em sexto lugar, só não está no G4 - a zona de acesso - por causa dos critérios de desempate.

Até mesmo de forma surpreendente, o Boa foi superior ao Atlético Goianiense durante todo o primeiro tempo e criou os principais lances de perigo. William Barbio assustou em chute rasteiro e William Schuster exigiu boa defesa do goleiro Jefferson. No finalzinho, Manoel recebeu de Barbio e, de frente para o gol, chutou por cima do travessão.

Depois de ver Jefferson trabalhar em chute de Bruno Tubarão logo aos três minutos do segundo tempo, o Atlético Goianiense acordou e abriu o placar aos nove. Renato Kayser aproveitou sobra dentro da área e bateu rasteiro. Logo depois, aos 14, Rômulo inverteu a jogada e Bruno Santos, de primeira, ampliou.

O Boa ainda tentou diminuir em falta cobrada por Machado e chute colocado de Daniel Cruz, mas sem sucesso. Nos minutos finais, o Atlético Goianiense só administrou a posse da bola.

O Atlético Goianiense volta a campo somente no próximo dia 14, um sábado, contra o Fortaleza, às 16 horas, na Arena Castelão, em Fortaleza, enquanto que o Boa recebe o CRB um dia antes, na sexta-feira, às 20h30, no estádio Dilzon Melo, em Varginha (MG). Os dois jogos serão válidos pela 15.ª rodada.

FICHA TÉCNICA

ATLÉTICO-GO 2 x 0 BOA

ATLÉTICO-GO - Jefferson; Alisson, Lucas Rocha, Oliveira e Bruno Santos; Fernandes (Rômulo), Pedro Bambu e Renato Kayser (Tomas Bastos); André Luis, João Paulo e João Pedro (Wesley Natã). Técnico: Claudio Tencatti.

BOA - Fabrício; Hélder, Rodrigo Sam, Luan e Elivélton; Djavan, William Schuster (França), William Barbio (Felipe Alves) e Bruno Tubarão (Machado); Daniel Cruz e Manoel. Técnico: Ney da Matta.

GOLS - Renato Kayser, aos 9, e Bruno Santos, aos 14 minutos do segundo tempo.

CARTÕES AMARELOS - Fernandes, Alisson, Tomas Bastos e Lucas Rocha (Atlético-GO); Luan, França, Djavan e William Barbio (Boa).

ÁRBITRO - Bruno Arleu de Araújo (RJ).

RENDA E PÚBLICO - Não disponíveis.

LOCAL - Estádio Olímpico Pedro Ludovico, em Goiânia (GO).