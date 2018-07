Atlético-GO ganha, escapa do rebaixamento e deixa Oeste em perigo na Série B

Com o resultado, o Atlético quebrou a série de cinco jogos sem vitórias, com um empate e quatro derrotas seguidas, e subiu para a 14.ª colocação com 46 pontos, excluindo qualquer possibilidade de rebaixamento. Já o Oeste segue em situação delicada, pois completa quatro jogos sem vitórias e fica estagnado com 43 pontos.

A partida começou debaixo de um dilúvio. A drenagem do Serra Dourada, porém, funcionou bem e a bola rolou normalmente. A equipe paulista foi logo tomando a iniciativa e abriu o marcador aos cinco minutos. Renan Mota recebeu pelo lado direito do campo, cortou o marcador e chutou na trave. A bola ainda voltou nas costas do goleiro Márcio e parou no fundo das redes.

O Atlético foi reagindo aos poucos e chegou ao empate aos 19 minutos. Juninho foi derrubado dentro da área e o árbitro marcou penalidade máxima. Na cobrança, Márcio deixou tudo igual, deslocando Leandro Santos. O goleiro da casa ainda evitou o gol de Wangler, antes do apito final, ao fazer grande defesa.

No segundo tempo, o Oeste voltou mais ligado, porém pecou nas finalizações. Rodriguinho, dentro da área, mandou por cima. Ligger cabeceou, mas parou em Márcio. Os erros custaram caro. O Atlético adiantou sua marcação e virou a partida. Aos 14 minutos, Jorginho apareceu pela direita e, na saída do goleiro Leandro Santos, rolou para Júnior Viçosa marcar de letra.

O Oeste sentiu o gol, abaixou a guarda e facilitou os avanços do adversário, que deu números finais aos 31 minutos. Leandro Santos foi afastar o perigo, mas deixou a bola viva na área. Pedro Bambu pegou de bate-pronto e fechou a conta com um chute forte.

Na última rodada, o Atlético visita o Bahia no próximo sábado, às 17h30 (de Brasília), na Arena Fonte Nova, em Salvador. Enquanto isso, o Oeste fecha contra o Paysandu no mesmo dia e horário, no estádio Prefeito José Liberatti, em Osasco (SP).

FICHA TÉCNICA

ATLÉTICO-GO 3 x 1 OESTE

ATLÉTICO-GO - Márcio; Éder Sciola (Bruno Moura), Marcus Winícius, Marllon e Eron; Pedro Bambu, Washington e Jorginho (Raphael Luz); Juninho (Feijão), Arthur e Júnior Viçosa. Técnico: João Paulo Sanches.

OESTE - Leandro Santos; Flávio Menezes (Paulo Henrique)(Renato Xavier), Daniel Gigante, Ligger e Fernandinho; Guilherme, Foguinho, Renan Mota (Júnior Negão) e Wangler; Rodriguinho e Wagninho. Técnico: Renan Freitas.

GOLS - Renan Mota, aos 5, e Márcio (pênalti), aos 19 minutos do primeiro tempo; Junior Viçosa, aos 14, e Pedro Bambu, aos 31 minutos do segundo tempo.

CARTÕES AMARELOS - Bruno Moura, Júnior Viçosa e Jorginho (Atlético-GO); Fernandinho, Guilherme, Foguinho e Junior Negão (Oeste).

ÁRBITRO - Jailson Macedo Freitas (BA).

RENDA - R$ 9.440,00.

PÚBLICO - 4.574 pagantes.

LOCAL - Estádio Serra Dourada, em Goiânia (GO).