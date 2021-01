Atlético-GO inicia sequência como visitante contra o Atlético-MG

O Atlético-GO vai ter de sair bem em uma sequência como visitante para se firmar na zona de classificação à Copa Sul-Americana. O primeiro desafio está marcado para domingo, contra o Atlético-MG, às 18h15, no Mineirão, pela 30.ª rodada do Brasileirão.

Sem vencer há três partidas, sendo dois empates seguidos, o Atlético-GO está na zona de classificação para a Sul-Americana, na 12.ª colocação, com 36 pontos. Depois do Atlético-MG, o adversário será o Botafogo, no Rio.

Após ter enfrentado o Goiás, na última quarta-feira, com um time misto na retomada do Campeonato Goiano - vitória por 1 a 0 -, o Atlético-GO vai enfrentar o Atlético-MG com o que o técnico Marcelo Cabo tem de melhor, já que não possui desfalques por suspensão.

Em relação ao time que empatou com o Bahia, por 1 a 1, no compromisso anterior pelo Brasileirão, Marcelo Cabo vai realizar mudanças. O volante Marlon Freitas retorna de suspensão. Assim, Chico atuaria mais adiantado, no lugar de Gustavo Ferrareis, negociado com o futebol mexicano.

Outra mudança estudada pelo treinador seria no ataque, com a entrada de Roberson no lugar de Zé Roberto. Esse último vem sendo titular, mas amarga um jejum de dois meses sem marcar e pode virar opção no banco de reservas.