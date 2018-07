Atlético-GO joga melhor, mas empata sem gols com o Icasa

Em situações não tão boas na tabela de classificação, Atlético Goianiense e Icasa não saíram do 0 a 0 nesta terça-feira, no estádio Serra Dourada, em Goiânia, pela 28.ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. O resultado final acabou refletindo o que foi o péssimo jogo protagonizado pelas duas equipes.

Com o resultado, o Atlético vai a 37 pontos e se mantém no meio da tabela de classificação. Do outro lado, o Icasa permanece na 18.ª posição, com 28 pontos, e não escapa da zona de rebaixamento nem se vencer na próxima rodada.

O primeiro tempo foi daqueles para ser esquecido. Jogando em casa, o Atlético foi melhor, mas não conseguiu abrir o placar. A chance mais clara de gol aconteceu aos 19 minutos, quando o atacante Josimar se posicionou bem e cabeceou a bola na trave do goleiro Busatto.

O time do Ceará não conseguia se encontrar em campo e dava muitos espaços ao goiano, bastante presente no campo de ataque e que era superior na partida, com o domínio das ações. Mas o Atlético não conseguiu traduzir essa superioridade em gols. Sob vaias, os jogadores deixaram o campo no intervalo sem mexer no placar.

Errou quem apostou que a etapa complementar seria melhor tecnicamente do que o primeiro tempo. A tônica da primeira etapa continuou no segundo tempo, com o Atlético Goianiense melhor, criando mais oportunidades, mas pecando claramente na finalização por deficiência técnica dos jogadores.

Como na primeira metade do jogo, quem criou a melhor chance também foi o time da casa, aos 13 minutos, quando Josimar teve a chance de marcar depois do rebote do goleiro Busatto, mas desperdiçou a oportunidade ao chutar fraco.

No final do jogo, o Atlético ainda tentou pressionar, mas a equipe era pouco incisiva e o resultado final refletiu a péssima partida em Goiânia.

Na próxima rodada da Série B, a 29.ª, tanto o Atlético como o Icasa jogam fora de casa. O time goiano vai até Itápolis (SP) para medir forças contra o Oeste, nesta sexta, às 19h30, enquanto que o clube do Ceará enfrenta o Avaí, neste sábado, às 21 horas, no estádio da Ressacada, em Florianópolis.

FICHA TÉCNICA

ATLÉTIGO-GO 0 x 0 ICASA

ATLÉTICO-GO - Márcio; Mateus Caramelo, Artur, Lino e Thiago Feltri (Diogo Goiano); Willian Arão, Pedro Bambu, Luciano Sorriso (Diogo Campos) e Jorginho; André Luís e Josimar (Kayke). Técnico: Wagner Lopes.

ICASA - Busatto; Naylhor, Josué e Gilberto; Ivonaldo, Albano, Mauri, Roger e Zeca; Junior Barros e Lucas Gomes. Técnico: Vladimir de Jesus.

CARTÕES AMARELOS - Gilberto e Naylhor (Icasa).

ÁRBITRO - Alisson Sidnei Furtado (TO).

RENDA - R$ 10.175,00.

PÚBLICO - 957 pagantes.

LOCAL - Estádio Serra Dourada, em Goiânia (GO).