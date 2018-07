Atlético-GO joga sobrevida diante do Corinthians Abatido por três derrotas seguidas, e pressionado pelo enorme potencial de rebaixamento, o Atlético-GO, antepenúltimo colocado do Brasileirão, busca sobrevida no campeonato no duelo contra o Corinthians, neste domingo, às 16 horas, no Pacaembu.