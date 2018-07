Atlético-GO mantém sonho de evitar queda e acredita em vencer na Arena da Baixada

O que parecia impossível aos poucos começa a ganhar forma em Goiânia. A vitória por 2 a 0 contra o rival direto Avaí tornou real o sonho do Atlético Goianiense de sair da zona de rebaixamento. Com 25 pontos, enfrenta o Atlético Paranaense na Arena da Baixada, em Curitiba, às 19h30, pela 27.ª rodada do Campeonato Brasileiro, para dar sequência à briga.

+ Após Eliminatórias, clubes partem para a reta final do Brasileiro

O jogo pode ser um passo decisivo para concretizar a meta, já que o Fluminense, primeiro clube fora da degola, tem 31 pontos. "Temos que manter a mesma pegada imposta no returno. A receita está funcionando" disse o técnico João Paulo Sanches.

Para o confronto fora de casa, ele não pode contar com o volante Andrigo, suspenso pelo terceiro cartão amarelo. Com isso deve mudar a formação. Durante a semana, ele trabalhou com o meia Niltinho na posição, dando mais velocidade e principalmente criatividade para o meio de campo. Vinha sendo titular em alguns jogos no primeiro turno, mas se lesionou contra o Coritiba na 20.ª rodada.

"Sabemos o quanto é importante pontuar lá. Mas sabemos da pressão que é pegar o Atlético Paranaense dentro de casa, onde a posse de bola é uma característica forte deles. O João treinou bastante nessa semana e vamos sair com o resultado positivo de lá", comentou Niltinho.

Além de Andrigo, o zagueiro Roger Carvalho e o volante Igor estão entregues ao departamento médico e nem viajaram com a delegação para o Paraná.