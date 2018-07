Atlético-GO minimiza time alternativo do Flamengo e quer segunda vitória seguida

Em situação delicada no Campeonato Brasileiro, o Atlético Goianiense vai encarar neste sábado o Flamengo, um adversário que disputa três competições simultaneamente, às 19 horas, no estádio Luso-Brasileiro, no Rio, pela 21.ª rodada. O clube carioca tem um confronto decisivo diante do Botafogo, pela semifinal da Copa do Brasil, no meio da semana, e indicou um time misto diante da equipe goiana. No entanto, o técnico João Paulo Sanches minimizou os desfalques do rival e prometeu uma equipe aguerrida para buscar a segunda vitória seguida.

O Atlético Goianiense é o lanterna do Brasileirão com 15 pontos, a sete de deixar a zona de rebaixamento. O time goiano vem de triunfo diante do Coritiba por 1 a 0. E espera outra vitória nesta rodada. "Todo o elenco do Flamengo é forte. Esperamos um time competitivo independente de quem for escalado. Temos que lembrar que eles têm grandes jogadores que não foram inscritos na Copa do Brasil e estarão em campo contra a gente. Precisamos é ter personalidade para enfrentar um adversário difícil, em um estádio de muita pressão, e levar três pontos importantes para Goiânia", analisou o técnico atleticano.

Para o duelo, João Paulo Sanches não poderá contar com o meia Niltinho, que acabou sendo vetado pelo departamento médico por dores no joelho. Por outro lado, o também meia Andrigo cumpriu suspensão automática e retorna ao time titular.

Já o atacante Walter, que não participou de alguns treinos durante a semana para fazer fortalecimento muscular, se recuperou totalmente e se colocou à disposição. Ele, inclusive, será o único atacante de referência no esquema 4-5-1, montado por João Paulo Sanches.