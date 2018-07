Atlético-GO muda para buscar a primeira vitória

O goleiro Márcio acredita na reação com uma vitória neste domingo, para tentar sair da zona de rebaixamento - o time goiano está com apenas dois pontos. "Precisamos vencer para superar essa situação toda, a pior já vivida na Série A", afirmou o jogador, um dos líderes do elenco atleticano. "O tempo está passando, não temos mais prazo para novas derrotas", disse o atacante Marcão.

A aposta pela reação no campeonato levou o técnico Hélio dos Anjos a fazer mudanças no time. Para encarar o Fluminense, ele trocou o lateral-direito Joilson por Marcos e o zagueiro Paulo Henrique por Gabriel. No meio-de-campo, saem os volantes Pituca (suspenso) e Fernando Bob (impedido de jogar por contrato) e entram Joilson e Ernandes.