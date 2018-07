Atlético-GO não se ilude com os reservas do Palmeiras

A expectativa é de estádio cheio neste domingo para empurrar o time rubro-negro. E o clima de otimismo já contagiou o elenco. "Eu disse e vou repetir: o Atlético-GO não cai", desafiou o volante Robston.

O técnico René Simões, porém, não se ilude e prevê dificuldades mesmo com a possibilidade de o Palmeiras colocar em campo um time reserva para preservar os titulares para a Copa Sul-Americana, em que chegou às semifinais. "Não ficamos animados com isso. O Palmeiras é o Palmeiras e com o Felipão não se brinca."

O comandante tem dúvida na armação do time. Elias, artilheiro do time no Brasileiro, com 11 gols, está sem ritmo de jogo e pode ficar no banco de reservas.