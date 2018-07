Atlético-GO precisa da reabilitação e de pontos para deixar zona de rebaixamento

Se quiser se afastar da zona de rebaixamento do Campeonato Brasileiro, o Atlético Goianiense precisa mostrar a sua força também fora de casa, já que até agora as únicas duas vitórias na competição foram conquistadas em Goiânia. Com seis pontos, ocupa a vice-lanterna. Nesta quarta-feira, às 21 horas, o desafio será contra o Palmeiras. O jogo no estádio Allianz Parque, em São Paulo, é valido pela nona rodada.

"Apesar da derrota em casa, nós criamos muitas chances de gols e poderíamos ter saído de campo com outro resultado. Mas diante do Palmeiras não podemos errar nas finalizações porque eles têm jogadores de qualidade e não perdem gols lá na frente. É preciso muita atenção na marcação", afirmou o técnico Doriva, falando do revés para o Atlético Paranaense.

Doriva deve ter duas mudanças providenciais no time titular. O volante Igor Henrique sentiu uma lesão na coxa no último final de semana e está vetado pelos médicos. Silva, que já atuou em outras oportunidades nesta temporada, assume a posição ao lado de Marcão e Breno Lopes.

Também no meio de campo, Jorginho será poupado pela comissão técnica, dando a sua vaga a Luis Fernando. Ele vinha de uma sequência com 11 jogos consecutivos no time titular e sentiu o desgaste. Quem também não viaja com o grupo para São Paulo é o atacante Walter, que está acima do peso e atualmente treina em separado do restante do elenco. Ele ficará 20 dias aprimorando apenas a parte física, fora do plantel de Doriva. Esta foi a imposição para ele voltar a ser escalado.