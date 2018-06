Atlético-GO quebra jejum de vitórias ao bater o Sampaio Corrêa em São Luis

Mesmo jogando fora de casa, o Atlético-GO conseguiu um bom resultado para por fim a um jejum sem vitórias que já durava seis jogos no Campeonato Brasileiro da Série B. Na noite deste sábado, em partida válida pela 12.ª rodada, a equipe goiana visitou e venceu o Sampaio Corrêa, pelo placar de 3 a 2, em pleno Estádio Castelão, em São Luís (MA).

+ Oeste surpreende e derruba invencibilidade do líder Fortaleza em casa

+ Londrina domina e supera o São Bento, último invicto da Série B

Com os três pontos ganhos, o Atlético-GO chega aos 16, mas segue na parte intermediária da tabela. Em 12 jogos, são quatro vitórias, quatro empates e quatro derrotas. Já o Sampaio Corrêa estacionou nos 14 pontos e está bem próximo de entrada da zona de rebaixamento. Essa é a segunda derrota seguida do time maranhense, que disputa a semifinal da Copa do Nordeste contra o ABC.

O time goiano começou de forma avassaladora, tanto que marcou dois gols em um pouco mais de dez minutos. Aos dois, Pedro Bambu aproveitou a falha da defesa adversária e chutou forte de fora da área, sem chances para o goleiro Andrey que só olhou a bola entrar. Instantes depois, aos nove, foi a vez de Júlio César balançar as redes. O camisa 11 foi lançado na área, limpou os marcadores e bateu cruzado, ampliando o placar.

Apesar disso, o Sampaio Corrêa não se sentiu intimidado e conseguiu descontar ainda no primeiro tempo. Aos 15, João Paulo foi derrubado na área e o árbitro, que estava atento no lance, marcou pênalti. Jheimy foi para a cobrança e não desperdiçou. Nos minutos finais, as duas equipes até foram para cima, mas o placar foi para o intervalo em 2 a 1.

Na volta do intervalo, a partida seguiu movimentada, com os dois buscando espaço para chegar com perigo ao gol adversário. Tanto que não demorou para o Sampaio Corrêa chegar ao empate. Logo aos sete minutos, João Paulo fez pela jogada pela esquerda e cruzou na medida para Maracás, que testou firme para o fundo das redes.

O Sampaio tentou embalar para sair com a vitória, mas apesar das boas chances criadas, pouco assustava o goleiro adversário. Enquanto isso, o Atlético-GO respondia em contra-ataques rápidos. Num desses lances, Renato Kayzer chutou forte de fora da área e contou com uma falha do goleiro Andrey para balançar as redes.

Os dois times já voltam a campo no próximo final de semana para a disputa da 13.ª rodada da Série B. No sexta-feira, o Atlético-GO recebe o Brasil de Pelotas, no Estádio Olímpico em Goiânia, às 19h15. No dia seguinte, no sábado, o Sampaio viaja até o Paraná para enfrentar o Londrina, no Estádio do Café, às 18h.

FICHA TÉCNICA:

SAMPAIO CORRÊA 2 X 3 ATLÉTICO-GO

SAMPAIO CORRÊA - Andrey; Marcelo (Silva), Joécio, Maracás e Alyson; César Sampaio, Danielzinho e João Paulo; Fernando Sobra, Jheimy (Uilliam) e Dalberto (Carlão). Técnico: Roberto Fonseca.

ATLÉTICO-GO - Jefferson; Alisson, Lucas Rocha, Oliveira e Mascaranhas; Pedro Bambu, Fernandes, João Paulo (Renato Kayser) e Tomas Bastos (André Luis); Júlio César (Rômulo) e Junior Brandão. Técnico: Cláudio Tencati.

GOLS - Fernandes, aos 3, Júlio César, aos 9, e Jheimy, aos 15 do primeiro tempo. Macacás, aos 7, e Renato Kayser, aos 42, do segundo tempo.

ÁRBITRO - Rodrigo Carvalhaes de Miranda (RJ).

CARTÕES AMARELOS - João Paulo, Jefferson e Renato Kayser (Atlético-GO).

RENDA - R$ 24.560,00.

PÚBLICO - 2.885 pagantes (3.873 total)

LOCAL - Estádio Castelão, em São Luis (MA).