Atlético-GO quer aproveitar a crise no São Paulo para surpreender no Morumbi

O estádio do Morumbi, em São Paulo, recebe nesta quinta-feira, a partir das 19h30, pela 13.ª rodada, o duelo dos times de piores campanhas do Campeonato Brasileiro. Na lanterna e com apenas duas vitórias em 12 jogos - sete pontos conquistados -, o Atlético Goianiense espera se aproveitar do momento de crise vivido pelo São Paulo para surpreender.

Sem vencer há sete jogos, o time paulista vai ter a estreia do técnico Dorival Junior, que chega para o lugar de Rogério Ceni. A demissão do ídolo aumentou ainda mais a pressão dos torcedores em cima da diretoria e os atleticanos acreditam que isso possa interferir dentro de campo.

"Eu acho que é melhor pegar o São Paulo neste momento. É um momento difícil e complicado, em que o torcedor está cobrando demais. Se a gente se defender e conseguir segurar uns 20 minutos, a torcida deles vai começar a vaiar, eles vão querer atacar e poderemos acertar um contra-ataque", disse o atacante Walter, que volta a ganhar uma oportunidade entre os titulares no lugar de Everaldo.

Além desta, o técnico Doriva vai realizar outras mudanças em relação ao time que perdeu para o Vitória. Na lateral direita, André Castro entra no lugar de Eduardo, enquanto que o recém-contratado Gilvan faz a sua estreia na defesa ao lado de Roger Carvalho. Bauermann vai para o banco de reservas.

O meio de campo também será alterado. O volante Igor foi liberado pelo departamento médico e o meia Jorginho retorna após cumprir suspensão automática. Assim, Silva e Luiz Fernando, respectivamente, deixam o time titular.