Atlético-GO quer mostrar intensidade para vencer o Palmeiras

Não era o que o técnico João Paulo Sanches esperava, mas o empate por 2 a 2 com o Atlético-PR caiu quase como uma vitória para o Atlético-GO. Os goianos saíram na frente, tomaram a virada e buscaram a igualdade aos 36 minutos do segundo tempo com o atacante Walter. É com essa cara de time cascudo que o elenco se prepara para enfrentar neste domingo o Palmeiras, às 17 horas, no estádio Olímpico Pedro Ludovico, em Goiânia, pela 28.ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Apesar do otimismo, com 26 pontos, o Atlético-GO ainda é o lanterna da competição. De qualquer forma, outra boa notícia para o técnico João Paulo Sanches é que ele não tem nenhum jogador suspenso para o próximo compromisso.

Muito pelo contrário. O meia Andrigo volta a ficar à disposição e deve tomar a posição de Niltinho. No restante o time deve ser o mesmo que jogou em Curitiba. Igor segue se recuperando de lesão.

"Temos condições de manter praticamente a mesma formação. Precisamos manter a intensidade para superar a qualidade do adversário. Uma vitória pode nos devolver à briga contra o descenso, por isso é preciso gana para vencer" finalizou Sanches.