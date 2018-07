Atlético-GO quer ser mais letal no Rio para voltar a vencer no Brasileirão Sem vencer há duas rodadas - derrotas para Atlético Paranaense e Palmeiras, ambas por 1 a 0 -, o Atlético Goianiense fechou a preparação para buscar os três pontos contra o Vasco, neste domingo, às 11 horas, no estádio de São Januário, no Rio, pela 10.ª rodada do Campeonato Brasileiro. Ciente da importância da vitória na luta contra o rebaixamento, o volante Silva deixou claro que ninguém do elenco está para brincadeira e ainda pediu um time mais letal para conquistar o triunfo mesmo fora de casa.