Atlético-GO quer usar contra o Corinthians as lições da queda na Copa do Brasil

O Atlético Goianiense vem de uma eliminação dura para o Flamengo nas oitavas de final da Copa do Brasil, mas sabe que conseguiu extrair pontos positivos mesmo na derrota por 2 a 1 no estádio Serra Dourada. Novamente dentro de casa, às 16 horas, em Goiânia, o time do técnico Marcelo Cabo agora terá pela frente o Corinthians, mas pela terceira rodada do Campeonato Brasileiro. Esta pode ser a oportunidade dos goianos de deixar a lanterna da competição, uma vez que ainda não somou pontos.

"Nos jogamos muito bem, apertamos o Flamengo e isso dá moral para que comecemos a pontuar dentro do Brasileiro", comentou Marcelo Cabo.

Até agora foram duas derrotas - para Coritiba, por 4 a 1, e Flamengo, por 3 a 0 -, com uma campanha muito abaixo do esperado pela torcida. Por outro lado, o clube quer usar o fator casa a seu favor. Em um período de oito dias, este vai ser o seu terceiro jogo consecutivo no estádio Serra Dourada.

Em campo, Marcelo Cabo tem a oportunidade fazer algumas alterações. A principal novidade vai ser o atacante Walter. Como não estava inscrito na Copa do Brasil, ele não jogou na última quarta-feira e está 100% fisicamente para atuar diante do Corinthians. É provável que ele assuma a posição de Everaldo ao lado de Júnior Viçosa.

Mas as mudanças não devem parar por aí. O zagueiro Eduardo Bauermann treinou bem durante a semana e pode ganhar a posição de Ricardo Silva. Por fim, o volante André Castro também está à disposição.