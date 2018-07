Atlético-GO quer vencer o Ceará para não voltar à zona da degola do Brasileirão

O Atlético-GO conseguiu sair da zona de rebaixamento do Campeonato Brasileiro com uma sequência de três vitórias seguidas. Chegou ao 14.º lugar, mas ainda está apenas um ponto à frente do primeiro time na zona da degola. Por isso a necessidade de mais um triunfo nesta quinta-feira, contra o Ceará, no Estádio Serra Dourada, às 21 horas.

"Nós saímos da zona de rebaixamento, mas continuamos na zona de risco. Ainda nos faltam dez pontos para alcançar a meta de 45", disse o técnico René Simões, alertando também para o fato de o jogo desta quinta ser um confronto direto - o Ceará é o 11.º colocado, com 42 pontos.

A equipe terá mudanças com relação à formação que bateu o Guarani por 1 a 0 no fim de semana. O meia Anailson, lesionado, será substituído por Renatinho. O volante Róbston, recuperado de contusão, volta no lugar de Rômulo.

A maior novidade, porém, será a presença no banco de reservas do atacante Elias, artilheiro do time no campeonato, com 10 gols, que também se recuperou de lesão.