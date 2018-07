Atlético-GO recebe o Sport no duelo dos desesperados Muito próximo do rebaixamento à Série B, o lanterna Atlético Goianiense faz o duelo dos desesperados contra o Sport, neste domingo, às 18h30, no estádio Serra Dourada, em Goiânia, pela 32.ª rodada do Campeonato Brasileiro. Com 23 pontos, em 20.º lugar, o time goiano está 12 atrás do Bahia, o primeiro fora da zona da degola, e tem sete de desvantagem para o rival pernambucano, atualmente na 17.ª posição.