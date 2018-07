Atlético-GO segura empate no Paraná e continua entre os líderes da Série B

O resultado manteve o time goiano com 16 pontos, disputando a liderança com o Vasco, enquanto o Paraná, por outro lado, segue no meio da classificação, com apenas dez pontos, apesar de chegar ao sexto jogo sem derrota.

O vice-líder da Série B impôs dificuldades ao Paraná durante a partida. O time curitibano sofreu para furar o bloqueio feito pelos goianos durante a primeira etapa. Os visitantes, por outro lado, tinham uma estratégia de jogo bem definida, de aproveitar um erro do adversário para marcar.

Mesmo assim, a primeira etapa foi marcada pelo equilíbrio e pelo forte poder de marcação dos dois lados. Enquanto, o Paraná teve mais a bola, mas errou do meio para frente, o Atlético-GO criou a principal chance de gol da primeira etapa em finalização de Magno Cruz, que acertou a rede pelo lado de fora, sem susto.

Mais ofensivo na segunda etapa com as entradas de Murilo Rangel e Robert, o Paraná voltou aceso e teve boa chance com Lúcio Flávio. No final, o duelo voltou a ficar brigado e caiu de rendimento. O Paraná se jogou ao ataque em busca da vitória, mas esbarrou na marcação adversária e nas próprias limitações para amargar o empate dentro de casa.

Os dois times voltam a campo no próximo sábado. Às 16 horas, o Paraná encara o Náutico, na Arena Pernambuco, em São Lourenço da Mata (PE). Um pouco mais tarde, às 16h30, o Atlético-GO recebe o Vasco, no estádio Kleber Andrade, em Cariacica, no Espírito Santo.

FICHA TÉCNICA:

PARANÁ 0 X 0 ATLÉTICO-GO

PARANÁ - Marcos; Leandro, Pitty, João Paulo e Fernandes; Anderson Uchôa (Robert), Lucas Otávio (Basso), Diego Tavares, Válber (Murilo Rangel) e Marcelinho; Lúcio Flávio. Técnico: Claudinei Oliveira.

ATLÉTICO-GO - Marcos; Matheus Ribeiro, Marllon, Lino e Romário; Pedro Bambu, William Schuster, Luiz Fernando (Bruno Barra), Magno Cruz (Caion) e Gilsinho (Jorginho); Viçosa. Técnico: Marcelo Cabo.

ÁRBITRO - Igor Junio Benevenuto (MG).

CARTÕES AMARELOS - Marcelinho (Paraná); Romário, Matheus Ribeiro, William Schuster, Magno Cruz e Bruno Barra (Atlético-GO).

RENDA - R$ 66.320,00.

PÚBLICO - 6.046 pagantes.

LOCAL - Estádio Durival Britto, em Curitiba (PR).