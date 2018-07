Atlético-GO só empata em Joinville e vê líder Vasco abrir vantagem na Série B

Com o resultado, o Atlético chegou aos 20 pontos, três a mais do que o terceiro colocado Bahia e dois a menos do que o Vasco, que bateu o Náutico por 3 a 2 em partida simultânea, no Rio. O Joinville, com 10 pontos, está na 15.ª posição, quatro acima do Goiás, que abre a zona do rebaixamento. O time catarinense ainda não conseguiu vencer em sua arena nesta edição da Série B.

O jogo começou muito disputado no meio de campo, com as duas equipes prezando pela cautela e a aplicação na marcação, mas sem criar jogadas mais agudas. Nas poucas vezes em que apareceu com mais perigo no campo de ataque, o time da casa parou nas belas defesas do goleiro Marcos. De outro lado, Oliveira foi exigido só uma vez em um chute do lateral-esquerdo Romário.

No segundo tempo, os mandantes adotaram uma postura mais ofensiva e passaram a chegar com perigo ao gol de Marcos. Com dificuldade para se infiltrar na defesa adversária, a solução era arriscar chutes de fora da área. Mas o goleiro seguiu se destacando e mostrando segurança para garantir o empate sem gols.

Recuado, o Atlético se complicou ainda mais na reta final do jogo após o atacante Alison, que já tinha cartão amarelo, cortar a bola com a mão e ser expulso pelo árbitro paulista José Cláudio Rocha Filho. Mesmo com um homem a menos, o time visitante conseguiu se fechar e segurar o resultado até o apito final.

Pela 10.ª rodada, o Joinville recebe o Ceará nesta sexta-feira, às 19h15, em nova partida na Arena Joinville, em Joinville (SC). O Atlético joga no sábado, às 16 horas, contra o CRB, no estádio Serra Dourada, em Goiânia.

FICHA TÉCNICA

JOINVILLE 0 x 0 ATLÉTICO-GO

JOINVILLE - Oliveira; Everton Silva, Ligger, Bruno Aguiar e Diego; Naldo, Paulinho Dias, Pereira (Diones), Carlos Alberto e Juninho (Murilo); Gabriel Vasconcelos (Fernando Viana). Técnico: Hemerson Maria.

ATLÉTICO-GO - Marcos; Matheus Ribeiro, Marllon, Lino e Romário; Michel, Pedro Bambu, Magno Cruz (Bruno Barra) e William Schuster (Luiz Fernando); Gilsinho (Jorginho) e Alison. Técnico: Marcelo Cabo.

CARTÕES AMARELOS - Ligger, Bruno Aguiar e Carlos Alberto (Joinville); Lino e William Schuster (Atlético-GO).

CARTÃO VERMELHO - Alison (Atlético-GO).

ÁRBITRO - José Cláudio Rocha Filho (SP).

RENDA - R$ 41.790,00.

PÚBLICO - 3.801 pagantes.

LOCAL - Arena Joinville, em Joinville (SC).