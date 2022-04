Atlético-GO sofre revés no Chile, e Cuiabá perde em casa pela Copa Sul-Americana

Depois de perder dezenas de chances de gols, o que poderia lhe garantir até uma goleada histórica, o Atlético-GO sofreu uma virada incrível, por 2 a 1, para o Antofagasta-CHI. Os goianos abriram o placar no primeiro tempo, mas sofreram os gols aos 41 e aos 44 minutos do segundo tempo. O jogo válido pela terceira rodada do Grupo F da Copa Sul-Americana foi disputado nesta quarta-feira à noite no estádio Bicentenário Regional, no Chile.

A vitória poderia deixar o Atlético-GO a um passo da classificação. Mesmo assim é o líder isolado com seis pontos, deixando os outros três clubes com três: Defensa y Justicia, LDU e Antofagasta. Somente o primeiro colocado vai passar desta fase.

Desde os primeiros minutos ficou fácil de perceber a superioridade técnica dos goianos, que dominaram o adversário e transformaram o goleiro Ignacio González, no melhor jogador em campo. Ele salvou seu time aos dois minutos, quando dividiu com Hayner, na pequena área. Depois em uma puxada de costas de Leandro Barcia que espalmou por cima do travessão, aos 23 minutos.

O gol saiu aos 46 minutos. Shaylon cobrou falta do lado direito em direção à área e o zagueiro Gabriel Noga apareceu na pequena área para esticar o pé, empurrando a bola para as redes.

O Atlético-GO começou o segundo tempo em alta intensidade e perdeu pelo menos cinco chances reais para ampliar o marcador. Depois desta pressão inicial, os chilenos equilibraram as ações e empurrados pela torcida passaram a atacar. O empate nesta altura seria um grande prejuízo para os goianos.

Aos 38 minutos, veio o castigo. O goleiro Ronaldo errou na dividida com Manuel López e o árbitro anotou o pênalti, apesar das reclamações dos brasileiros. O jogo ficou parado quatro minutos. Jason Flores cobrou forte e no alto, empatando aos 41 minutos. O mais incrível aconteceu aos 44 minutos, quando time chileno marcou o segundo gol. Após o cruzamento da direita, Souper desviou de cabeça e a bola sobrou para a entrada livre de Manuel López, que esticou a perna para desviar às redes. Um castigo.

O Atlético-GO agora volta a campo na próxima quarta-feira, em casa, diante do Defensa y Justicia-ARG pela quarta rodada. Antes disso, pelo Brasileirão vai pegar o Cuiabá, no sábado, às 19h, na Arena Pantanal.

CUIABÁ PERDE

Sem acreditar que teria chances de buscar a classificação, o Cuiabá entrou no gramado da Arena Pantanal com um time misto e perdeu para o River Plate-URU, por 2 a 1. Com a derrota o time ocupa a terceira posição do Grupo 2, com três pontos, mesma pontuação do time uruguaio, em quarto pelo saldo de gols: -1 a -2. Melgar-PER e Racing Club-ARG têm seis pontos cada após a disputa da terceira rodada.

O visitante usou a velocidade para aproveitar as falhas de marcação do Cuiabá para marcar seus gols. O primeiro saiu aos 14 minutos, quando Salaberry aproveitou rebote de Walter. O segundo saiu num contra-ataque, quando Pablo López aproveitou a bobeada da defesa para ampliar aos 46 minutos.

No segundo tempo, o Cuiabá diminuiu logo aos dois minutos com Marquinhos, dando a impressão de que poderia mudar o panorama do jogo. Mas isso não aconteceu.

O Cuiabá volta a campo pela Sul-Americana, na terça-feira contra o agora vice-líder, Racing, às 19h15. O jogo será realizado na Arena Pantanal. Já os uruguaios enfrentam o Melgar, em casa, no mesmo dia e horário.