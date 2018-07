Atlético-GO supera ABC, ganha a primeira na Série B e evita a crise

GOIÂNIA - Após seis rodadas, finalmente o Atlético Goianiense conseguiu a sua primeira vitória no Campeonato Brasileiro da Série B. Jogando no estádio Serra Dourada, em Goiânia, nesta terça-feira, o time goiano venceu o ABC por 2 a 0, pela sexta rodada.

Com o resultado positivo, os donos da casa subiram para sete pontos, em posição intermediária na tabela de classificação. Já os visitantes, com os mesmos 10 pontos, continuam dentro do G-4 - a zona de acesso para a elite do Brasileirão.

O Atlético abriu o placar logo aos sete minutos. Juninho aproveitou o rebote do goleiro e bateu rasteiro. A bola ainda tocou na trave antes de entrar. Atrás do marcador, o ABC tentou o empate e assustou em cobrança de falta do meia Xuxa, mas o goleiro Márcio fez uma grande defesa. Aos 38, o time da casa ampliou. Fábio Lima arriscou de fora da área, sem chances para o goleiro.

A etapa final começou com bastante pegada, com os dois times abusando das faltas. Assim, o duelo ficou um pouco morno. Tanto é que o primeiro lance de perigo saiu somente aos 15 minutos. Após um cruzamento da esquerda, Samuel subiu mais que a zaga atleticana e por pouco não diminui o marcador.

Três minutos mais tarde, Juninho arriscou de fora da área e o goleiro Gilvan evitou o terceiro gol dos goianos. O ABC só chegou com perigo ao gol adversário aos 32, com Daniel Amora.

O Atlético volta a campo neste sábado, quando vai enfrentar a Portuguesa, às 16h20, no estádio do Canindé, em São Paulo. Já o ABC encara o Icasa, no mesmo dia, mas às 21 horas, no estádio Iberezão, na cidade de Santa Cruz (RN).

FICHA TÉCNICA

ATLÉTICO-GO 2 x 0 ABC

ATLÉTICO-GO - Márcio; Jonas, Adriano, Paulo Henrique e Thiago Feltri; Renan Foguinho, Marcus Winícius, Fabio Lima (Pedro Bambu) e Jorginho; Juninho (André Luis) e Júnior Viçosa (Josimar). Técnico: Marcelo Martelotte.

ABC - Gilvan; Madson, Marlon, Samuel e Michel Benhami; Renan Silva, Daniel Amora, Somália (João Henrique) e Xuxa (Octávio); Gilmar (Lúcio Flávio) e Beto. Técnico: Zé Teodoro.

GOLS - Juninho, aos 7, e Fábio Lima, aos 38 minutos do primeiro tempo.

CARTÕES AMARELOS - Renan Foguinho, Fábio Lima e Josimar (Atlético-GO); Renan Silva e Beto (ABC).

ÁRBITRO - Charles Hebert Cavalcante Ferreira (AL).

RENDA E PÚBLICO - Não disponíveis.

LOCAL - Estádio Serra Dourada, em Goiânia (GO).