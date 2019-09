Atlético-GO supera Coritiba fora de casa e assume a vice-liderança da Série B

Em duelo direto pela vice-liderança, o Atlético-GO levou a melhor e derrotou o Coritiba por 2 a 1, em pleno estádio Couto Pereira, na manhã deste domingo, pela 21.ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro.

LEIA TAMBÉM > Guilherme faz no fim e Sport bate Bragantino na Ilha do Retiro

Com o resultado, o Atlético-GO foi para seu sexto jogo de invencibilidade e acabou diminuindo a diferença para o Bragantino. O líder tem 41 pontos, contra 37 do clube goiano. O Coritiba, que conheceu seu quarto tropeço seguido, caiu para quarto, com 34. O Sport é o terceiro, com 35.

Apesar de jogar fora de casa, o Atlético amassou o Coritiba. A tática de surpreender o adversário logo de cara acabou dando resultado. Aos três minutos, Jorginho foi acionado pela esquerda e cruzou para trás. Moacir recebeu na entrada da área e chutou. A bola desviou em Sabino e acabou passando por Alex Muralha: 1 a 0.

A resposta do Coritiba veio aos 11 minutos. Rodrigão recebeu dentro da área e chutou. A bola desviou em Gilvan e bateu caprichosamente na trave. Mas o Atlético não se intimidou. Após cobrança de escanteio, Gilvan aproveitou a sobra e soltou o pé, no travessão.

Os minutos finais foram de pressão total do Coritiba. Giovanni recebeu na entrada da área e mandou rente à trave. Depois foi a vez de Rodrigão. Ele chutou para grande defesa de Maurício Kozlinski. Na sobra, o próprio atacante jogou para fora.

Em vantagem, o time goiano voltou para o segundo com a clara intenção de administrar o resultado. O Coritiba, por outro lado, foi para cima, mas encontrou dificuldade para chegar ao gol de Kozlinski. Aos poucos, o Atlético foi ameaçando e chegou a ampliar aos 28 minutos. Reginaldo cruzou para Jorginho, que parou na defesa de Alex Muralha. Na sobra, Rodrigo Rodrigues só empurrou.

O Coritiba, no entanto, não desistiu e conseguiu diminuir aos 35 minutos. Rodrigão cruzou para Nathan, que dividiu com o goleiro Maurício Koslinzki. Rafinha ficou com a sobra e mandou para o gol. A partir dai, o time paranaense foi para o abafa.

Mas a ambição do Coritiba foi por água abaixo quando Matheus Sales fez dura falta em André Castro e acabou expulso. Com dez jogadores, o time paranaense não conseguiu pressionar o suficiente para buscar o empate.

Na próxima rodada, o Atlético Goianiense enfrenta o Bragantino na sexta-feira, às 21h30, no estádio Antônio Accioly, em Goiânia. No sábado, o Coritiba visita o Londrina, às 11h, no estádio do Café, em Londrina.

FICHA TÉCNICA

CORITIBA 1 X 2 ATLÉTICO-GO

CORITIBA - Alex Muralha; Diogo Mateus, Walisson Maia (Patrick), Sabino e William Matheus; Matheus Sales, Juan Alano (Nathan), Rafinha, Thiago Lopes e Giovanni (Wellissol); Rodrigão. Técnico: Umberto Louzer.

ATLÉTICO-GO - Maurício Kozlinski; Jonathan, Oliveira, Gilvan e Nicolas; Moacir, André Castro, Reginaldo (André Luis) e Jorginho (Nathan); Mike e Pedro Raul (Rodrigo Rodrigues). Técnico: Wagner Lopes.

GOLS - Moacir, aos três minutos do primeiro tempo. Rodrigo Rodrigues, aos 28, e Rafinha, aos 35 minutos do segundo tempo.

ÁRBITRO - Christiano Gayo Nascimento (DF)

CARTÕES AMARELOS - Sabino, Rodrigão, Mauricio Kozlinski, Jonathan e Nicolas.

CARTÃO VERMELHO - Matheus Sales (Coritiba).

RENDA E PÚBLICO - Não divulgado.

LOCAL - Estádio Couto Pereira, em Curitiba (PR).