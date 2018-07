Atlético-GO tem problemas com goleiros para jogo contra o Corinthians

Lanterna, o Atlético Goianiense vai ter um desfalque de última hora no gol para enfrentar o Corinthians, líder do Campeonato Brasileiro. O goleiro Felipe teve o contrato rescindido nesta sexta-feira e não faz mais parte do elenco atleticano. Ele negocia para atuar no futebol português. Seu reserva imediato, Kléver está tratando de uma lesão no tornozelo e também é desfalque certo.

Com isso, a chance caiu no colo do terceiro goleiro Marcos, que não atua desde o duelo diante do Vasco, na Série B do ano passado. Na ocasião, saiu como um dos destaques da partida, que terminou com vitória do time goiano pelo placar de 2 a 1 no jogo que colocou um fim na invencibilidade da equipe carioca no torneio.

"Tenho que agarrar essa oportunidade. Tenho treinado forte desde o início do ano para poder jogar. O Felipe e o Kléver são grandes goleiros e eu aprendo muito com eles. Vou ficar focado para ir bem contra o Corinthians", destacou o novo goleiro titular. Lucas, com 19 anos e que faz parte da base, vai para o banco do profissional pela primeira vez.

Além dos goleiros, o técnico João Paulo Sanches também não poderá contar com o volante Silva, em fase final de recuperação de uma lesão, e com o zagueiro André Castro, com indisposição. Ambos sequer viajaram para São Paulo.

Por outro lado, Niltinho está recuperado de uma pancada no joelho e treinou entre os titulares. Ele deve substituir Andrigo, que esteve em campo na derrota para o Flamengo, por 2 a 0.

À parte as mudanças, o time vai buscar a reabilitação após o duelo com o time carioca. Com apenas 15 pontos, o time goiano faz um projeto para se organizar no returno e ter uma boa base para a próxima temporada, inclusive já contando com a queda para a Série B.