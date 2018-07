Atlético-GO tenta acabar com jejum de vitórias O Atlético-GO recebe o Cruzeiro nesta quarta-feira, a partir das 19h30, no Estádio Serra Dourada, em Goiânia, pela 12ª rodada do Brasileirão. E luta para reagir, na tentativa de deixar a zona de rebaixamento do campeonato - está em 17º lugar, com nove pontos.