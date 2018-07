Atlético-GO tenta manter embalo diante do Internacional

O problema é que o time não vence fora de casa desde a rodada de abertura da competição, em 22 de maio. Foi quando estreou batendo o Coritiba por 1 a 0, no estádio Couto Pereira, em Curitiba. De lá pra cá, longe do estádio Serra Dourada, o time goiano empatou três e perdeu duas partidas.

Além do jejum de 68 dias fora de casa, o Atlético também sonha em melhorar a pontaria do ataque. Como René Simões e Paulo César Carpegiani rejeitaram convite, o ex-goleiro Jairo Araújo comanda o time interinamente mais uma vez. Em dois jogos, ele não perdeu - empate com o São Paulo por 2 a 2, no Morumbi, e o triunfo sobre o Cruzeiro.

Jairo Araújo anunciará mudanças somente no vestiário. Tudo indica, porém, que jogará com três volantes (Bida, Pituca e Victor Júnior), dois atacantes (Felipe e Anselmo) e terá o retorno de Thiago Feltri, após suspensão, no lugar de Ernandes.