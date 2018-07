Na Série B, Atlético-GO vacila e cede empate ao Joinville no fim

A reestreia no estádio Olímpico Pedro Ludovico não acabou como esperava o torcedor do Atlético-GO na Série B do Campeonato Brasileiro. Com o gol de Fernando Viana no último lance do segundo tempo, o elenco comandado pelo técnico Marcelo Cabo empatou com o Joinville por 1 a 1, na abertura da 28ª rodada. O time da casa pressionou no início do confronto, mas sofreu na etapa final com a velocidade dos catarinenses e relaxou nos acréscimos.

Com o placar, o Atlético-GO chega aos 49 pontos, ainda atrás do Vasco na liderança, que tem 51 - o time carioca ainda joga nesta rodada. Do outro lado, o Joinville completou 10 jogos sem vencer e se mantém na zona de rebaixamento, com 25 pontos, a frente apenas do lanterna Sampaio Corrêa, que tem 21 - o Oeste, primeiro fora da degola, tem 31.

Magno Cruz em campo era a esperança de Marcelo Cabo de reencontrar as vitórias - no último final de semana caiu para o Vasco fora de casa por 2 a 0 e encerrou a série de nove jogos sem perder. Ainda assim, o meia ficou em campo apenas 34 minutos, tempo suficiente para servir Jorginho e abrir o placar no estádio - ele voltou a sentir o cansaço e saiu de maca.

Aos 18 minutos de bola rolando, o Magno recebeu aberto pela esquerda e viu Jorginho se aproximando da grande área. O companheiro recebeu, driblou a marcação no corpo e ajeitou para bater meio sem jeito. Surpreendentemente, ele pegou bonito na bola e acertou o ângulo direito do goleiro Jhonatan, que até tentou sair na foto, mas nem chegou a encostar.

Para a segunda etapa, o técnico Ramon Menezes tentou mexer na estrutura do Joinville no gramado. Ele tirou o meia Everton Silva para colocar o lateral Bruno Ribeiro, buscando soltar um pouco mais o time pelas pontas. E a alteração deu certo, já que os visitantes deram trabalho nos minutos iniciais em dois lances seguidos, com Heliardo e Claudinho.

Na primeira, logo aos cinco minutos, Heliardo viu o Joinville tentar uma jogada de velocidade pelo meio, a zaga tentou afastar, mas ela caiu nos pés do atacante, que jogou por cima do gol. Três minutos depois, o clube catarinense cobrou escanteio em direção a marca do pênalti e a bola sobrou para Naldo, que tentou o chute, mas ela espirrou de novo e caiu com Claudinho, que tentou bater em cima da marcação.

Quando o elenco do Atlético-GO caiu na comemoração da torcida e já comemorava a vitória provisória, o Joinville resolveu aprontar fora de casa. No último lance da partida, aos 48 minutos da etapa final, Marquinho tentou recuar a bola para Kléver, mas errou o passe. Fernando Viana interceptou, deixou a marcação para trás e tocou para o fundo das redes sem goleiro.

Para se manter na briga pela liderança, o Atlético-GO fica de olho no jogo do Vasco, que enfrenta o Náutico no sábado, na Arena Pernambuco, às 16h30. O time de Goiânia volta a campo na terça da próxima semana, quando será disputada rodada completa. O adversário será o CRB, fora de casa. Já o Joinville medirá forças com o Ceará no Castelão, em Fortaleza (CE), também às 20h30.